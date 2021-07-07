أخبار التعليم| استعدادات امتحانات الثانوية.. و10 أوراق للتقديم بالدراسات العليا بخدمة اجتماعية حلوان

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

مجلة الخدمة النفسية بآداب عين شمس تحقق تصنيفًا عربيًا مميزًا





حصلت مجلة الخدمة النفسية التي تصدر عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاداب جامعة عين شمس بإشراف ورئاسة الدكتورة رشًا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي قسم علم النفس، على تصنيف 6.5 درجة في التصنيف الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، محققة بذلك تصنيفا مميزا بالنسبة لمجلات الخدمة النفسية على مستوى الوطن العربي.



جامعة جنوب الوادي تتقدم فى التقييم الدوري للمجلات العلمية بـ الأعلى للجامعات





أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن إحراز المجلات العلمية بالجامعة تقدما ملحوظاً وفقًا لتقييم المجلات العلمية الأكاديمية المحلية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في دورة يوليو ٢٠٢١، فى ظل حرص الجامعة الدائم علي التطوير من خلال التحديث الرقمي، وكذا الجودة والمضمون واختيار هيئات تحكيمية متميزة.



جامعة حلوان : 10 أوراق للتقديم بالدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية

أعلنت جامعة حلوان عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بأغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل .

زراعة جامعة جنوب الوادي تختتم فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال





اختتمت جامعة جنوب الوادى، فعاليات مشروع مسار لتدريب ريادة الأعمال، والذي تنفذه منظمة إنرووت للتنمية والذى أقيم بكلية الزراعة في الفترة من ٥ إلي ٦ يوليو ٢٠٢١.

التعليم تكشف الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية





أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية علامة التي تنطلق السبت 10 يوليو الجاري، موضحة أنه يتم التنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والتنسيق مع مديري الأمن للتأكيد على توافر الحراسة اللازمة لكل لجنة، مع ضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتدبين إلى مديرية التربية والتعليم، لإخطارهم بما تم فى الاجتماع الذى عقد من خلال اجتماع الفيديو كونفرانس مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

‏رئيس جامعة طنطا يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأهرام







استقبل الكاتب الصحفى الكبير عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، مساء اليوم، الثلاثاء، الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فى حضور ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي، والدكتور سعيد غنيم، مدير عام مؤسسة الأهرام، وجمال عطا الله، مدير مكتب الأهرام بالغربية، والدكتور وليد العشرى، مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمى جامعة طنطا.

