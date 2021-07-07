عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| استعدادات امتحانات الثانوية.. و10 أوراق للتقديم بالدراسات العليا بخدمة اجتماعية حلوان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

 

مجلة الخدمة النفسية بآداب عين شمس تحقق تصنيفًا عربيًا مميزًا


 

حصلت مجلة الخدمة النفسية التي تصدر عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاداب جامعة عين شمس  بإشراف ورئاسة  الدكتورة  رشًا الديدي  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والمشرف علي قسم علم النفس، على تصنيف 6.5 درجة في التصنيف الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، محققة بذلك تصنيفا مميزا بالنسبة لمجلات الخدمة النفسية على مستوى الوطن العربي.

 


جامعة جنوب الوادي تتقدم فى التقييم الدوري للمجلات العلمية بـ الأعلى للجامعات


 

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن إحراز المجلات العلمية بالجامعة تقدما ملحوظاً وفقًا لتقييم المجلات العلمية الأكاديمية المحلية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في دورة يوليو ٢٠٢١، فى ظل حرص الجامعة الدائم علي التطوير من خلال التحديث الرقمي، وكذا الجودة والمضمون واختيار هيئات تحكيمية متميزة.


جامعة حلوان : 10 أوراق للتقديم بالدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية

 

أعلنت جامعة حلوان عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بأغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل .

 

زراعة جامعة جنوب الوادي تختتم فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال


 

اختتمت جامعة جنوب الوادى، فعاليات مشروع مسار لتدريب ريادة الأعمال، والذي تنفذه منظمة إنرووت للتنمية والذى أقيم بكلية الزراعة في الفترة من ٥ إلي ٦ يوليو ٢٠٢١.

 

التعليم تكشف الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية


 

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية علامة التي تنطلق السبت 10 يوليو الجاري، موضحة أنه يتم التنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والتنسيق مع مديري الأمن للتأكيد على توافر الحراسة اللازمة لكل لجنة، مع ضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتدبين إلى مديرية التربية والتعليم، لإخطارهم بما تم فى الاجتماع الذى عقد من خلال اجتماع الفيديو كونفرانس مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

 

‏رئيس جامعة طنطا يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأهرام


 


استقبل الكاتب الصحفى الكبير عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، مساء اليوم، الثلاثاء، الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فى حضور ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي، والدكتور سعيد غنيم، مدير عام مؤسسة الأهرام، وجمال عطا الله، مدير مكتب الأهرام بالغربية، والدكتور وليد العشرى، مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمى جامعة طنطا.
 

اخبار التعليم امتحانات جامعة جنوب الوادي جامعة طنطا التعليم جامعة حلوان جامعة عين شمس اداب عين شمس

ترشيحاتنا

نيرمين الفقي : لم أقم بأي عمليات تجميل .. فيديو

اليوم.. طلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان النحو

خاص| رغم أزمتها مع زوجها.. شهامة هالة صدقي مع حماها وحماتها

رسالة مفزعة تصل لبعض طلاب الثانوية العامة على التابلت.. ووزير التعليم يعلق

حبس عضو مجلس إدارة سابق لناد شهير هارب من ١٢٤ حكم

نجل الفريق محمد العصار: والدي سعى لإضافة الخبرات والتكنولوجيا في الصناعة المصرية..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

يسقط الاحتلال الحبشي.. إقليم سد النهضة يطالب بالاستقلال عن إثيوبيا | فيديو

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ