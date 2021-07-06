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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هالة الفيشاوي تكشف سبب انتقالها من الفن التشكيلي لتصميم الحلي

هالة الفيشاوي
هالة الفيشاوي

قالت هالة الفيشاوي، مصممة حلي، إنها  فنانة تشكيلية في المقام الأول، ودائمًا ما كنت ترسم ، ولكنها بدأت في تصميم الحلي عندما تعرضت احدى قطع الحلي الخاصة بها للكسر،

وتابعت "الفيشاوي" خلال  حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، :"  بعد انكسار الحلي الخاص بي، تواصلت مع أحد الورش لإصلاح الحلي الخاص به، ومن هنا بدات فكرة تصنيع الحلي"


ولفتت إلى أنها درست تصميم الحلي في الكلية، ولكنها لم تدرسها بتوسع من خلال ادخال الأحجار الكريمة في الحلي، معقبة : "لما شفت الاحجار  والحلي الموضوع كان مختلف خالص، ومن هنا جاءت العديد من الافكار لتصنيع الحلي".
 

وقالت الفيشاوي، إنها تقوم بتصميم الحلي، وبعد ذلك ترسل التصميم إلى الورشة لتنفيذ التصميم، ولكنها واجهت العديد من التحديات من خلال إنتاج الحلي بصورة غير دقيقة، خاصة ان الورش تريد انتاج الكثير من القطع في اقل وقت. 


وتابعت "الفيشاوي"، انها تقوم باقتباس العديد من تصاميم الحلي من الفف الإسلامي والفرعوني، خاصة ان التاريخ المصري ثري جدًا بالحلي الممزوج بالأحجار الكريمة والألوان. 


 وأشارت إلى أن الحلي  المقتبس من الفن الإسلامي يؤدي إلى الخروج بالكثير من قطع الحلي المختلفة الغير مكررة، وهذا الأمر هام للغاية.


 

 

 

مصممة حلي ممدوح الشناوي البيه والهانم الأحجار الكريمة هالة الفيشاوي

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