سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

في الجزء الثاني من المقالة تحدثنا عن حاجة المرأة للحب وأنه يجب أن تقع فيه قبل حدوث الزواج لكي يكون ذلك دافع لها لكي تستمر بقوة وتصمد أمام كل عقبة تقف في طريقها، و أن الزواج في جميع الديانات يكون باطل عند لا توافق المرأة عليه مهما اكتملت أركانه، وأن قوتها تجدها في داخل الحب وبدونه تذبل وتموت، وفي الجزء الثالث سنكمل ما بدأنا به، النجاح هو قوة تستطيع من خلالها أن تقف بقوة دون أن تشعر بالخجل، وتشعر بأن وجودك له قيمة من خلاله نعم وأنت تنظر لكل ما أنجزته في حياتك وتشعر بأنك قوي لأنك استطعت أن تملك القوة والصبر من أجل تحقيقه، وإن لم تكن صبور لم تكن للتفعل ذلك، ولكن النجاح والنفوذ والشهرة والمال هل لديهم القدرة لجذب شريك مناسب لك يتفهم نجاحك ولا يستغله من أجل مصالحه الخاصة؟ بمعنى أن يستغل مشاعرك نحوه ويبوح بها للجميع لكي يستمد منها القوة ويضعفك أمام من يراك ضعيف، ويدرك جميع الذي يكرهك نقاط ضعفك وهي أنك ضعيف أمام قلبك نعم، والبعض يفعل ذلك، ويمكن أن يحدث للمرأة أو للرجل كلاهما يمكن أن يكون ضحية لأن من يفعل ذلك هو ضعيف الشخصية لا يملك حضور أو إنجازات، والشيء الوحيد الذي يملكه هو اللعب على وتر المشاعر ويعتقد أنه عندما يجعل الجميع يعتقد ويتأكد أنك تحبه ويثبت ذلك من خلال وسائل تواصل مختلفة تتحدث معه فيها، وتعبر فيها عن حبك له ،و أن ذلك يرفع من قيمته ويقلل من قيمتك أنت ولكي لا يعجب بك أي إنسان بعده ،ويجعلك ملك له وأيضاً تكون أسير له ولذكريات أنت خسرت فيها الكثير ،ولم تجد شيء من خلالها سوى ضياع الوقت،و عندما أحبك واعشق كل عيوبك وتفاصيلك مهما كنت وفي أي مجال تعمل سواء كنت تملك كنوز الكون ومهما كنت، ومن أخلاقيات الحب أن لا استغل مشاعرك نحوي ولا أجعلك عرضة للسخرية بها ،واي إنسان فعل ذلك، وهو الشيء الذي يجعل الجميع يدركه أنه لا يستحق أن تحبه، وأنه لن يجد من يهتم لأمره لأنه يعطي رسالة غير مباشرة للجميع أنه لا يستحق أن يقع أي إنسان في حبه، لذلك قبل أن تفكر المرأة في طلب الرجل للزواج يجب أن تدرك هل هو يستغل مشاعر من يحبه، فمن لديه هذه الصفة يجب أن تبتعد عنه وتدرك أن جميع من حوله سيستغل مشاعرهم فالشر عندما يكون في مكان يصل للجميع دون استثناء،و اليوم يكفر بمشاعر من أحبه وفي يوم ما سيفعلها مع الجميع دون استثناء ،وهذه حقيقة لا يجب أن نهرب منها، وعندما تقع ضحية لهذه النوعية تأكد بأنك لم تقع في الحب بل كنت ضحية لوحش في هيئة بشر، واهرب وتعلم من هذه التجربة سواء كان رجل أو امرأة تعلم منها فهي درس وجدته بالمجان، وجعل منك قوي وأدركت أن قلبك يمكن أن يخونك ،وليس كل ما يراه صحيح يمكن بأن يكون صحيح، و المكانة الاجتماعية للرجل وطريقته في التفكير ورؤيته في الحياة هذا كله يجب أن يكون متوافق معك ،قبل أن تخطوا هذه الخطوة، بمعنى رجل يريد زوجته أن تشرب الخمر وأن لا ترتدي الحجاب وأن تدخل في علاقات غير شرعية وخارج إطار الزواج ويجد متعة في ذلك فمن المستحيل أن تكوني زوجة مناسبة له، وأنت ترفضي كل هذه الشروط وخصوص إذا كنت من أسرة محافظة وترفض كل هذا، فهذه شروط يصعب على كل امرأة سوية تقبلها فإذا كنت تريد أن أكون زوجة لك فلماذا أدخل في علاقات مع رجال خارج إطار الزواج ؟ولها أضرار صحية خطيرة ويمكن أن تتسبب في أمراض جنسية خطيرة مثل الإيدز وهذا شيء غريب, والخمر ندرك أضراره الصحية والأمراض التي يتسبب بها، إذا تحدثنا عن الخمر والعلاقات خارج إطار الزواج وخلع الحجاب وكل هذا ترفضه جميع الديانات, والحجاب يختلف في الديانات المختلفة عن الإسلام, فلديه طريقة في الملابس توحي بالاحترام والتدين رغم اختلافهم عن الإسلام, ومع ذلك لديهم قيم وعادات مختلفة عنا قليلا، لذلك اختاري ما يناسب عقلك وقلبك، ومكانة الرجل الاجتماعية هل هي مهمة بالنسبة لك ؟أم تريدين رجل يكون معك على السرير يلبي احتياجات جسدك؟ هل تريدين رجل يغرقك بكلام الحب ويغرق شفتيك بالقبلات؟ هذا يختلف من رجل للرجل ومكانته الاجتماعية وعمله يكون له تأثير كبير على ذلك؟ فالرجل الذي يعمل بمنصب سياسي وهو الثري ليس لديه الوقت لكي يكون معك طيلة الوقت ،ولديه رؤية ولديه خيارات كثيرة ومن جميع الطبقات والديانات المختلفة، ولديه مواصفات في خياله ولا يريد غيرها، و لديه عقل يؤمن بالمنطق أكثر من المشاعر، لذلك الدخول مع رجل صاحب نفوذ ومكانة سياسية عالية يتطلب منك أن تستخدمي العقل والمنطق أكثر من المشاعر، وهذه حقيقة وهذا ليس معناه أن تكوني بلا قلب لا فما أقصده هو أن تتفهمي طبيعة عمله وتكوني متفهمة أن عمله يحوي أسرار يجب عليك المحافظة عليها ،وان لا تجعلي نقاط ضعفه عرضة لمن يريد تدميره في عمله،وهو يحتاج للزوجة قوية تتفهم طبيعة عمله ،وتدرك ما يحتاجه عندما يكون معها، وسنكمل ما بدأنا فيه في الجزء الرابع.