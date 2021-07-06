أماني الطويل: آبي احمد يستخدم ورقة سد النهضة للتغطية على فشله

قالت أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن ملف سد النهضة هو أحد الأوراق السياسية الداخلية في أثيوبيا والتي يتم استخدامها من قبل آبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا للتغطية على الفشل والمشاكل الداخلية.

وأضافت أماني الطويل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي "المذاع على قناة " دي إم سي"، :" آبي أحمد يعاني من مشاكل كثيرة وتصاعد التمرد ضده، وتعرض أبي أحمد لهزيمة كبيرة في إقليم تيجراي ".

وتابعت اماني الطويل :" آبي أحمد يستخدم ورقة سد النهضة داخليا للتغطية على فشله وبقوة ويحاول أن يكون له مستقبل سياسي واستمرار على رأس السلطة في إثيوبيا ".

واكملت اماني الطويل :" أبي احمد لن يحقق اي هدف داخلي ولا يتمتع بنوع من أنواع الحكمة في التعامل مع العرقيات الأخرى في إثيوبيا ".



رسالة عاجلة من وزير الخارجية للمواطنين بشأن سد النهضة



أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لـ سد النهضة، مضيفا انه أكدنا خلال المقابلات التي قمت بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

ووجه سامح شكري، في تصريحات تليفزوينية سابقة، رسالة للمصريين، قائلا :"الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي لهذه القضية أولوية قصوى".

وأضاف وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تتعلق بـ الأمن القومي، وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية، لافتا إلى أنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشغب المصري.

وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تدخر اي جهد لهذا الأمر، وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.