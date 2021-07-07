عادل مبروك يكتب: صديق السوء



أعظم النار من أصغر الشرار..مثل حقيقي ربما عايشه كثيرا من البشر..فعلى سبيل المثال نرى قصة حب تبدء من خلال الاستماع عن المحبوب دون أن يرى احدهما الأخر وتولد بينهما قصة حب ملتهبه تنتهي بالزواج..وهناك من تفشل قصة حبه وانهيار العلاقة بسبب صديق أو صديقة من أصدقاء السوء الممتلئة قلوبهم بالحقد والحسد والغيرة..علما بان كلا الحبيبين كانا يضحيان ويتنازلان عن كثير من المبادئ لارضاء بعضهم البعض..وكما يعلم الجميع أن الكمال لله وحده ولا يوجد انسان متكامل..فالجميع يخطئ ويصيب والجميع ارهقته ظروف الحياة من مرض وفقر ومسئوليات على عاتقهم..فهنا يجب أن يتحمل الطرفان الأخر..قصة حب جميلة ملتهبة اقتربت من مصيرها المحتوم وهو الزواج..شياطين الانس والجن قامت بعمل اللازم والمستحيل لتفريق العاشقين..فشلا في تفريقهم..استمرت قصة الحب رغم أنف الجميع..الرجل بطبيعته غيور على محبوبته..المرأة تحب بعض اللهو والترفيه عن نفسها..الرجل في عمله يكد ويكدح لتوفير مايلزم لبناء بيته الجديد..المرأة لا تبالي بذلك..أصدقاء السوء وشياطين الانس تبدء في عمل مايلزم لافشال قصة الحب بين الطرفين بالوسوسة وغسيل مخ المحبوبين..المرأة بطبيعتها تحب أن تسمع دون أن تدرك عواقب ماسمعت..الرجل يفيض به الكيل مما يدور حوله..ينجح أصدقاء السوء وشياطين الانس في انهاء علاقة حب جميلة بين طرفين ظنا يوما ما أنهما لن يفترقا..يحدث الوداع في وقت لا ينفع فيه البكاء على اللبن المسكوب.

