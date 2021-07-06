محافظ المنيا يوضح تفاصيل مبادرة حياة كريمة..فيديو

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن مشروع مبادرة حياة كريمة، بدأ في محافظة المنيا من عام 2019 في 6 قرى وتم الانتهاء منها بنسبة 100% .

أضاف القاضي خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” أنه في عام 2020 ، كان تنفيذ المبادرة في 29 قرية وانتهينا منه بنسبة 80% .

وتابع محافظ المنيا أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي سيتم الإنتهاء من تنفيذ المبادرة في خلال عام من الآن.

وأشار القاضي إلى أن عدد سكان محافظة المنيا يصل إلى 6 مليون مواطن مصري، مؤكدا أن نصف سكان المحافظة يستفيدون من المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”.

محافظ المنيا يتابع انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة



تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد المركز التكنولوجي بمدينة المنيا ، حيث تابع المحافظ انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي).



اطمأن المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم وجميع التسهيلات اللازمة للمواطنين ، وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين .

والتقى المحافظ خلال جولته بالمركز التكنولوجي بعدد من المواطنين واستمع الي شكواهم ووجه بحلها على الفور، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب .