الأمير عبد العزيز يوجه الشكر لصبحي ومجاهد مع ختام كأس العرب للشباب

وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على حسن الاستضافة لهذا التجمع العربي، وذلك من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما تمنى الأمير عبد العزيز وزير الرياضة السعودي في تغريدته لمصر حكومة وشعبًا مزيد من التقدم والازدهار .

يأتي ذلك بعد ختام بطولة كأس العرب للشباب التي نظمتها مصر، وتحقيق منتخب السعودية للشباب لقبها.



من جانبه قدم الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم كل الشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد على جهودهم الكبيرة في استضافة بطولة كأس العرب.



وكانت بطولة كأس العرب للشباب قد اختتمت اليوم بالقاهرة بتتويج المنتخب السعودي بالبطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الجزائري 2-1.