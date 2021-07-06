إيطاليا تتقدم بهدف أول أمام إسبانيا في يورو 2020

تقدم منتخب إيطاليا على نظيره الإسباني بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع المنتخبين في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هدف إيطاليا جاء في الدقيقة 60 عن طريق فيديريكو كييزا من هجمة مرتدة بدأها دوناروما، ليسددها لاعب يوفنتوس بنجاح في شباك إسبانيا، معلنًا عن هدف التقدم.

ودخل منتخب إيطاليا المباراة بشكل قوي، وتلقى باريلا تمريرة رائعة في الدقيقة الرابعة، ليسدد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر، لكنه كان في موقع تسلل، فتم احتساب ضربة حرة لـ إسبانيا.

استرد بعد ذلك منتخب إسبانيا الاستحواذ، وفي الدقيقة 14، سدد فيران توريس تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكنها ضلت الطريق لمرمى إيطاليا.

وفي الدقيقة 25، سدد داني أولمو تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء إيطاليا، لكن دوناروما تصدى لها ببراعة، ليحافظ على سلبية النتيجة.

استمرت سيطرة واستحواذ الإسبان بعد ذلك، ولكن النتيجة مازالت على حالها بدون أهداف لأي من المنتخبين.

بعد ذلك، حاول منتخب إيطاليا مباغتة إسبانيا، وكانوا قريبين من ذلك عن طريق إيمرسون في الدقيقة 45، عندما تلقى تمريرة رائعة من إنسيني، ليسدد الكرة وترتطم في العارضة، لينتهي معها الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

تشكيل إيطاليا أمام إسبانيا

وضم تشكيل إيطاليا كلا من:

في حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - ليوناردو بونوتشي - جيورجيو كيليني - إيمرسون بالميري

خط الوسط: نيكولو باريلا - جورجينيو – ماركو فيراتي

خط الهجوم: فيديريكو كييزا - لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي

تشكيل إسبانيا أمام إيطاليا

وضم تشكيل إسبانيا كلا من:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - إيمريك لابورت - إيريك جارسيا - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - كوكي - بيدري

خط الهجوم: داني أولمو - ميكيل أويرزابال - فيران توريس

ويجلس ألفارو موراتا وجيرارد مورينو، مهاجمي المنتخب الإسباني على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

ويواجه الفائز من تلك المباراة في النهائي، المتأهل من المباراة التي ستجمع الدنمارك وإنجلترا غدًا الأربعاء