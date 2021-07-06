العالقون في الإمارات.. وزيرة الهجرة: 1260 مصريا يرغبون العودة إلى مصر

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تفاصيل أزمة المصريين العالقين في الإمارات بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية بعد غلق السعودية المجال الجوي بين البلدين ودول أخرى.

وقالت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي "المذاع على قناة " دي إم سي"،:" اطلقنا نداء للمصريين العالقين في الإمارات الراغبين في العودة إلى أرض الدولة سرعة التسجيل في استمارة البيان التي نشرتها الوزارة اليوم ".

وأضافت نبيلة مكرم :" بعد قرار السعودية بغلق المجال الجوي من وإلى الإمارات تواصلنا مع المصريين العالقين في الإمارات لتقديم المساعدة لهم ".

وتابعت نبيلة مكرم :" المملكة العربية السعودية لم تحدد موعد فتح المجال الجوي مرة أخرى وحتى الآن 1260 مصري راغب في العودة إلى الدولة مرة أخرى سجلوا بياناتهم ".

وأكملت نبيلة مكرم :" نحاول حاليا أن نحرص ألا يتحمل العالقون تكاليف العودة إلى مصر، وانصح المصريين العالقين في الإمارات أن يتحلوا بالصبر واحترام قواعد دول الإمارات".

العالقون في الإمارات

تواصلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، للتنسيق بشأن تيسير عودة المواطنين المصريين العالقين والراغبين في العودة إلى وطنهم استكمالا لمتابعتها، تطورات الموقف الخاص بالمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، فقد .

واستقبلت وزيرة الهجرة، إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات، حيث تم إطلاعها على الموقف وتسليمها ما يفيد بعدد المواطنين المصريين الراغبين في العودة لوطنهم ممن قاموا بتسجيل رغبتهم لدى وزارة الهجرة حتى الآن، وأسماء الشركات التي سافروا من خلالها.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه جاري التنسيق والتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، لتيسير عودة الراغبين من المصريين العالقين بالإمارات، وتهيب سيادتها بالمصريين بعدم الاعتداد بأية معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرض المصريين العالقين بالإمارات لأي ضرر.

وجددت وزيرة الهجرة دعوتها للمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة لمصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين، وذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، وذلك إلى جانب التأكيد على احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر الرابط: ‏https://forms.gle/P8CBohESSQUML9m99

وناشدت وزيرة الهجرة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حمايتهم وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.