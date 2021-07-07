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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الجامعات الخاصة تستعد لاستقبال الطلاب الجدد بتنسيق العام الماضي.. وتخصصات جديدة لمواكبة سوق العمل.. والبريطانية: لدينا اتفاقيات متعددة لتأهيل الطلاب

صدى البلد

مؤسسة جلوبال: نستعد لاستقبال طلاب الثانوية بجامعة هارتفوردشير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية

المدير التنفيذي للمؤسسة: الفرق بين التعليم في مصر وإنجلترا بعض العادات الخاصة بالطلاب

الجامعة البريطانية: لدينا اتفاقيات متعددة  لتأهيل الطلاب لسوق العمل


وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.
 
 
وجاء تنسيق الجامعات الخاصة العام الماصي كالتالي:
95 % للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

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بينما تستعد الجامعات لاستقبال الطلاب بمزيد من البرامج والتخصصات الهامة ، بحيث تطمئن الطلاب على إتاحة كافة المجالات الدراسية التي تواكب سوق العمل داخل وخارج مصر.

ومن جانبه قال الدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن الجامعة تهتم بشكل كبير بتأهيل الطلاب لسوق العمل فالطالب قبل أن يتخرج لابد قبل أن يعرف ما سيدرسة معرفة ماذا سيعمل في المستقبل وما هو متاح له من خلال تخصصه لذا خلال عملية التقديم تطلع الطالب على المواد الدعائية نوضح من خلالها للطالب ماذا سيدرس ومن بعده ما سيعمل به.


وأضاف أنه خلال فترة دراسته يوجد التدريب الصيفي وهناك بعض الكليات اجباري بها مثل كليات الهندسة يكون أمر ضروري لها التدريب قبل التخرج خلال السنوات الاخيرة وذلك لأنها كلية عملية حيث نوفر لهم التدريب من خلال التنسيق مع الشركات وذلك للتعرف على العمل على الطبيعة ولغة التعامل داخل، وذلك للتعرف على مجالات العمل المختلفة لكي يكون مطلع قبل التخرج ليحصل على وظيفة بالاضافة إلى أنه داخل الجامعة.

 

واشار إلى أن الجامعة عمرها حاليا 16 سنة وذلك يعتبر عمرا صغيرا في عمر الجامعات ولكن عند القياس بالأرقام سنجد أن الجامعة أقدم من ذلك بكثير حاليا لأن الجامعة بها 11 كلية وما يقرب من 11 الف طالب بمرحلة البكالوريوس كما يوجد بالدراسات العليا 14 برنامج ماجستير لكن عدد الطلاب أقل لأن نسبة الطلاب في الدراسات العليا دائما ما تكون أقل، لذا هناك حوالي 350 طالبا دراسات عليا 

بينما قال الدكتور أشرف حليم، المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية ، إن الجامعة تقدم منحا لطلاب الثانوية العامة سنويا وهي تكون بنسبة 50 % للطلاب وأنواع المنح هي منح تفوق رياضي ومنح تفوق دراسي ومنح لأبناء شهداء الجيش والشرطة ، كلما كان لدينا طلاب متفوقون كلما كان الأمر به فائدة كبيرة للجامعة.
 
وتابع : "تقع جامعة Hertfordshire في العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ انطلاقها مجال التعليم منذ أكثر من 50 عاما، فهي تمتلك مكانة هامة يتم قياسها بناءً على جودة التعليم وطرق التدريس بها والمناخ الذي يتم توفيره للطلاب المقدمة من برامج تقدم من خلال الجامعة، من بينها الحقيبة الطبية التي تشمل العلاج الطبيعي والصيدلة بالإضافة إلى كليات الهندسة والتي تشمل علوم الكمبيوتر وغيرها، كما أن البرامج المتاحة كثيرة وتعطي الكثير من الاختيارات المتعددة للطلاب".
 
وأردف أنه تم فتح باب القبول لجميع طلاب الثانوية العامة بها وما يعادلها من شهادات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة وذلك في يوليو 2019، بهدف الالتحاق بإحدى كليات هارتفوردشير في شهر سبتمبر من العام نفسه في العاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأوضح : "تمنح جامعة هارتفوردشير التي تم استضافتها من قبل مؤسسة جلوبال في المرحلة الأولى، شهادة البكالوريوس البريطانية في ثلاث كليات: إدارة الأعمال المصنفة من ضمن أعلي 400 كلية عالميًا، والصيدلة من ضمن أعلى 400 كلية عالميًا، والإعلام من ضمن أعلى 300 كلية عالميا ويأتي هذا طبقا لتصنيف تايمز هاير اديكوشان".
 
بينما أشار إلى أن جامعة هارتفوردشير تدرك تمامًا ما يتطلبه سوق العمل، وذلك هو ما يميزها عن غيرها من الجامعات، لذا نحن نتعامل مع الصناعة بشكل مباشر ونوفر اتفاقيات جديدة مع المؤسسات الصناعية لتدريب الطلاب وخلق فرصًا مصممة وفقًا لاحتياجاتها؛ وهذا هو جوهر ما نقوم به.
 
واستكمل: "يمكن القول بأن الأمر الاستثنائي في جامعة هيرتفوردشاير، فهي تمكن كل طالب من تحقيق توازن بين المهارات في التعلم مدى الحياة والمعرفة الأكاديمية التي تكون مصممة وفقا لاحتياجات سوق العمل وذلك من خلال نموذجها الفريد والبرامج المتميزة بها ".
 
 

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