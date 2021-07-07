5 نصائح هامة للوقاية من أضرار أشعة الشمس

العديد من الأضرار يمكن ان تصيبنا عند التعرض لـ أشعة الشمس المباشرة؛ حيث يمكن أن يؤدي التعرض المفرط لحرارة الشمس إلى الإصابة بالحروق، وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى والتي يمكن أن تصل خطورتها إلى الإصابة بسرطان الجلد.

نصائح لتجنب أضرار أشعة الشمس





وقال معتز القيعي أخصائي التغذية واللياقة البدنية، ان التعرض لأشعة الشمس الشديد يمكن ان يتسبب في الإصابة بأنواع سرطان الجلد؛ مثل الورم الميلانيني، وذلك عن طريق التسبب في تلف الحمض النووي لخلايا الجلد.



وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ان التعرض المفرط لـ أشعة الشمس في مرحلة الطفولة والمراهقة من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد فيما بعد.





لذا صرح القيعي، ببعض النصائح الصحية البسيطة التي يمكن ان تساعدك في حماية جسمك من اضرار أشعة الشمس والحرارة الشديدة، ومن ابرزها :



1- عدم التعرض لـ حرارة الشمس المباشرة وقت الذروة لفترات طويلة؛ لتجنب الإصابة بضربة شمس ويجب ارتداء الكاب، والملابس الفاتحة .

2- شرب الكثير من المياة، وعدم استبدالها بالمشروبات الغازية خلال وقت العطش.





نصائح لتجنب أضرار أشعة الشمس



3- يمكن عمل زبادي مثلج مع الفاكهة الطازجة أثناء التواجد داخل البيت، بدلا من الآيس كريم المليء بالسكر والدهون، فهذه التحلية ستكون مناسبة للأطفال بشكل خاص، ويمكن أن نضيف للزبادي عسل نحل، بكميات معقولة محسوبة من السعرات.



4- يفضل ممارسة الرياضة، وإن كانت في مكان مفتوح، فيجب أن تكون في أوقات غير أوقات وجود حرارة الشمس القوية، فيمكن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة من بعد العصر إلى الليل، ويفضل ممارسة الرياضة في الأماكن المكيفة البعيدة عن حرارة الشمس المباشرة في النهار .

5- الحرص على شرب المياة أثناء ممارسة التمارين الرياضية؛ لتجنب الجفاف.