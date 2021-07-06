صناعة السينما: لا يوجد شيئا اسمه "صفر إيرادات" فى دور العرض

أكد هشام عبدالخالق، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، أن إيرادات السينما قبل موسم العيد كانت جيدة بفيلم "وقفة رجالة"، الذي حقق إيرادات 25 مليون جنيه، إلا أن موسم عيد الفطر كانت به مشكلة بسبب أزمة الحفلات والتي تسببت في تراجع المنتجين عن إنتاج الأفلام.

وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأفلام بداية من الأسبوع الحالي ستبدأ في المشاركة في العروض والحفلات بالسينمات المختلفة، مع رفع نسبة الإشغال للسينما إلى 70% مما سيكون رسالة طمأنينة للمواطنين.

وأوضح المنتج هشام عبد الخالق، أنه لا يوجد شئ يسمى بـ"صفر" إيرادات لأي فيلم بدور العرض، إلا أن تحقيق إيرادات بـ50 ألف جنيه لفيلم على مستوى الجمهورية تعتبر كأنها صفر إيرادات.



شهدت دور العرض المصرية ، انتعاشة فى الإيرادات بمجرد عرض فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني ، الذى حقق إيرادات جيدة فى أول يوم عرض له بعد حالة من التراجع شهدتها السينما فى الفترة الماضية.

وخلال التقرير التالي، نرصد بالأرقام آخر تطورات شباك التذاكر للأفلام المعروضة وإيرادات الأفلام ، حيث حققت إيرادات أمس الاثنين ، قيمتها مليون و205 ألف جنيه ، وفقا لتصريح خاص للمنتج الموزع محمود الدفراوى.

مش أنا



حقق فيلم “مش أنا” إيرادات بلغت قيمتها مليون و79 الف جنيه فى أول يوم عرض له بعد أن أقام تامر حسني عرضا خاصا يوم الثلاثاء الماضى.

وقصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضٍا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

أحمد نوتردام



واستطاع فيلم الفنان رامز جلال الجديد تحقيق أكثر من 54702 جنيها، ويشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.



العمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

ماما حامل



وصل فيلم “ماما حامل” إلى حوالي 36451 جنيها، ويناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية.

يستهدف فيلم “ماما حامل” السوقين المصرية والخليجية، وبالنظر إلى موعد عرضه، بين العيدين، فإن فرص نجاحه كبيرة لأنه لا توجد أفلام جديدة في دور العرض خلال الفترة نفسها.

فيلم “ماما حامل” من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت.

ديدو



حقق فيلم “ديدو” للفنان كريم فهمي 34142 جنيها وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

