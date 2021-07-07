إطلاق مبادرة "30  يونيو".. وزيرة التخطيط: الدولة نفذت مشروعات بقيمة 4.4 تريليون جنيه من 2014.. ووزير الرياضة: 16 مليار جنيه حجم استثمارات الوزارة

خلال ندوة الأعلى للإعلام بحضور 4 وزراء

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ندوة بعنوان "30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة"، بحضور الوزراء د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكبار الإعلاميين والصحفيين.

كلمة كرم جبر

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هدف الشعب المصري عندما خرج في ثورة 30 يونيو، لم يكن فقط من أجل الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية، وتخليص مصر من بين أنيابها التى أرادت التنكيل بالبلاد، وإنما كان هناك هدف آخر وهو تطلع المصريين إلى المستقبل ومواجهة الأزمات والتحديات واستعادة الدولة القوية المتعافية التي لا تمد يدها لشقيق أو صديق ولا يشمت فيها الأعداء بجانب استرجاع الأمجاد التى حاولت جماعة الإخوان الإرهابية وأدها.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الناس يبحثون دائما عن المنقذ والقائد الذي يستعيد مصر ويمضي بها إلى المستقبل، مؤكدا أن الأقدار شاءت بأن يتصدى الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه المهمة الشاقة والذي قال في إحدى خطاباته أنه "وهو شاب كان يمر في الشوارع والأماكن، ويقول لو ربنا مكنني هخلي مصر أحسن بلد في الدنيا".

وأشار جبر إلى أن إرادة وهدف المصريين والرئيس عبدالفتاح السيسي هي استعادة مصر التى خرجت من أحداث يناير مثخنة بالجراح ومكبلة بالمشاكل والأزمات، موضحا أننا في الماضي كنا ننام في أحضان الحزن ونستيقظ على أصوات الرصاص والمتفجرات، وتحكم في مصائرنا فئة عنيفة، لا تحكم بدستور أو قانون، ولا تعرف إلا الخروج عن مقومات الدولة الحديثة، وهي جماعة لا تعنيها مصر ولا شعبها وأكبر دليل هو أن رئيسها المعزول يقول "ايه يعني لما يموتوا شوية عشان الباقي يعيش"، فهي جماعة تعلو بالوقوف فوق الأنقاض والدماء والأشلاء وليس بنشر الخير والنماء.

وتابع قائلا: "جماعة الإخوان الإرهابية أرادت أن تمحو الهوية والسمات الأساسية للمصريين، وتستبدل سماحتها بالغلظة والتجهم، وتستبدل علمها ونشيدها وتفرط في ترابها الوطني كما أن جماعة خلقت الأزمات تلو الأزمات، ليظل الشعب مطحوناً ولا يرفع رأسه، من ظلام بسبب انقطاع الكهرباء حتى طوابير الخبز وضحايا أنابيب البوتاجاز ورغيف العيش وشغف الحياة وضيق الرزق، ولو استمرت، كان من المستحيل أن توفر رغيف خبز لشعب يتناول أكثر من 100 مليون رغيف في طعام الإفطار فقط".

ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو العظيمة لم تكن لخلع جماعة الشر فقط، وإنما لتفويض الرئيس بأن يبني الدولة الحديثة القادرة، استلهاماً من روح 30 يونيو، التي لخصها الرئيس في جملة يرددها دائماً " تحيا مصر".

وأختتم قائلا: "إن شعار "تحيا مصر" يدل على البناء وليس الهدم، مستعينا بالأمل وليس اليأس بالقوة وليس الضعف، بالذهاب إلى المستقبل وبناء مصر الجديدة التي بدأ الطريق إليها من الخروج العظيم في 30 يونيو".

وزير الأوقاف

ومن جانبه أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في كلمته ، أن ما أنجزته الدولة المصرية على أرض الواقع في سبع سنوات من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أشبه بالحلم ، وهو ما يشهد به القاصي والداني ، كما يشهد الجميع أيضًا أن الرئيس السيسي رجل حكيم وشجاع، أنقذ وطنه من الإرهاب ، وصارت مصر في عهده دولة ذات مكانة.

وأضاف جمعة، أن وزارة الأوقاف المصرية استطاعت تخليص المنابر من دعاة الفتنة والتطرف والإرهاب ، مضيفا : "أننا في وزارة الأوقاف نرفع راية التجديد ، حيث تم تأليف وترجمة ونشر أكثر من (255) مؤلفا ومترجمًا في الفكر الوسطي المستنير ، مؤكدًا أنه لا مكان للمتطرفين والمتشددين على منابر وزارة الأوقاف ، وأن فهم صحيح الدين يسهم بقوة في بناء شخصية سوية".

وقال وزير الأوقاف "هناك زملاء عظام يواجهون كما نواجه الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة ، وهنا أشيد بشجاعة عدد من الزملاء في ذلك ، وهم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني ، والدكتور محمد بن مطر الكعبي رئيس هيئة الشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وعدد غير قليل من الوزراء والمفتين والعلماء ، مضيفا "ونحن نتتبع الفكر الإخواني الإرهابي لنستأصله حيث كان ، من خلال مؤتمراتنا الدولية وموفدينا ومبعوثينا لمختلف دول العالم ، ومن خلال إصداراتنا المترجمة التي نرسلها لمختلف دول العالم ، والتي صارت مطلوبة دوليًّا على نطاق واسع".

وفي ختام كلمته أوضح وزير الأوقاف : " أننا نواجه التطرف لا التدين ، كما أننا نواجه التسيب والانحراف سواء بسواء ، ونعمل مع شركاء كثر داخليًّا وخارجيًّا على اجتثاث الفكر الإخواني ونشر الفكر الوسطي المستنير ، مؤكدًا أن أهم أعمدة الدولة هي رئيسها وعلمها ونشيدها الوطني وجيشها وشرطتها وسائر مؤسساتها الوطنية".

وزيرة التخطيط

ومن جانبها استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطور التجربة التنموية لمصر في الأعوام السبعة الأخيرة، مشيرة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر منذ عام 2011، موضحة أن الدولة أطلقت رؤية مصر 2030 في 2016 لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، كما تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في إطار المرحلة الأولي من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

وتابعت السعيد أن الدولة اعتمدت مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل متناهي الصِغَر، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، ويضاف إلى تلك الجهود قيام الدولة بتشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأشارت السعيد إلى التكلفة الإجمالية للمشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها تبلغ نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة من (يوليو 2014 – يونيو 2021)، حيث تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاعا في جميع محافظات الجمهورية، كما أشارت إلى تصدّر قائمة الاستثمارات، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، قطاع البترول والثروة المعدنية حيث بلغت الاستثمارات في القطاع 1.2 تريليون جنيه، يليه قطاع الكهرباء، والذي بلغت التكلفة الكلية للمشروعات المُنفذة فيه 403 مليارات جنيه، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019.

وحول قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، أوضحت السعيد أن تكلفة المشروعات المُنفذة بلغت 225 مليار جنيه، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار 7.7 مليون م3/يوم، ونتج عن هذه المشروعات تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (محور البنية التحتية)، من المركز 114 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019، كما أشارت إلى المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع النقل بقيمة 117 مليار جنيه، ونتج عن ذلك تحسّن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.

وفيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم قبل الجامعي، قالت الوزيرة إن قيمة المشروعات المنفذة بلغت حوالي 51 مليار جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 67 ألف فصل في جميع المراحل التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، وإنشاء وتطوير 393 مستشفى و104 وحدات صحية ومركز طب أسرة خلال العامين الماضيين، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود المبذولة في الأعوام السبعة الأخيرة والتي أسهمت في تحقيق الاقتصاد المصري إنجازاتٍ ملموسة - قبل بداية أزمة كورونا - كثِمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة، حيث سجّل معدل نمو اقتصادي بلغ 5,6% قبل جائحة كورونا. كما حققت مصر قبل بداية الأزمة إنجازاً يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، و تنافسية السفر والسياحة.

وحول خطط وبرامج الدولة المستقبلية لاستمرار مسيرة الإصلاح، أشارت السعيد إلى استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/ 2022 معدل نمو يبلغ 5.4٪، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة على استهداف البرنامج تنويع هيكل الإنتاج في الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، وتنمية دور القطاع الخاص، والاهتمام بالتعليم الفني، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وقالت السعيد إن الدولة تسعى لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية، تأتي على رأسها مُبادرة "حياة كريمة" التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المبادرة في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية SDGs Good Practices على منصات الأمم المتحدة، حيث تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مع مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، متابعة أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، وتستهدف كل قرى الريف المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار سعي الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تم إنشاء صندوق مصر السيادي في 2018، وذلك في إطار "رؤية مصر 2030"، ليصبح كيان اقتصادي كبير قادر، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، بما يسهم في خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأنشطة المٌكمّلة لهما، وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشارت إلى إقرار الحكومة، ممثلة في وزارتي التخطيط والبيئة، وثيقة "معايير الاستدامة البيئية، والتي تهدف إلى زيادة حِصّة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال ، مشيرة إلى إطلاق مصر السندات الخضراء، من خلال التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أكدت القيام بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، بهدف خفض الانبعاثات مثل: منظومة النقل الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية والقطارات فائقة السرعة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة بنبان بأسوان، ومشروعات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت بمنطقة خليج السويس)، وتنفيذ عدد من المشروعات للتكيُّف مع تغيّر المناخ.

وزير الشباب والرياضة

وفي كلمته خلال الندوة ،، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن حجم الاستثمارات والإنشاءات في قطاع الشباب والرياضة بلغ 16.6 مليار جنيه خلال الـ 7 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة حققت ضمن مبادرة مراكز الشباب حوالي 4 مليارات جنيه .

وأضاف صبحي أن دور الوزارة تكاملي مع كل مؤسسات الدولة وهناك رؤية للوزارة تعمل عليها وفق أطر علمية وتم تحديد الأطر الخاصة وربطها بأهداف التنمية المستدامة، وأوضح أن الوزارة نفذت 5047 برنامجا شبابيا على مدار 7 سنوات وبلغ عدد المشاركين سنويا 13 مليون شاب باجمالي 89 مليون شاب على مدار هذه الفترة. وأشار وزير الشباب إلى أن ارتفاع أعداد المشاركة جاء بسبب حرص الشباب على المشاركة في تلك البرامج أكثر من مرة .

وأضاف صبحي أن الوزارة تعمل على الفئات العمرية من ٧ سنوات إلى ١٧ سنة وأيضاً من 18 سنة وحتى سن الأربعين ، وهناك برامج وتعاون مع وزارات التضامن والاتصالات، مشيرا إلى ان وزارة التخطيط دعمت المشاريع العملاقة التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية. وتابع في كلمته قائلا: " سيتم تطوير مراكز الشباب ضمن مبادرة حياة كريمة حيث أن المستهدف 1000 مركز شباب في 1500 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة ، كما أن هناك المشروع القومي لتطوير مراكز الشباب من حيث الشكل الإنشائي والشكل التشغيلي" .

وأضاف وزير الشباب أن مصر نجحت في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد وطبقت إجراءات احترازية لمواجهة كورونا طبقت لأول مرة في العالم ، وهي الفقاعة الطبية، وكان هناك إشادات عالمية بالدولة المصرية لنجاحها في تنظيم هذه البطولة ، هذا بالإضافة إلى تنظيم بطولة العالم للجمباز وبطولة العالم للرماية، وأكد أن الوزارة عملت على تغيير المثل لدي الشباب من خلال البرامج الشبابية بتكلفة 5 ملايين جنيه لتطوير القدرات ، والإسهام في عودة الثقة للشباب من خلال التنسيق مع معهد التخطيط لتنمية قدرات الشباب.

وزير التضامن الاجتماعي

أما وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج فقد قالت إن راتب المحال إلى المعاش سيكون بنسبة من آخر راتب حصل عليه، وذلك خلال فترة زمنية من ٥ إلى ٧ سنوات أو أكثر قليلا حتى يتم الوصول إلى النسبة المستهدفة بواقع ٨٠ في المائة من آخر راتب.

وأضافت القباج في كلمتها أن الدولة المصرية اهتمت خلال السنوات الماضية بتحقيق العدالة الاجتماعية التي شملت كثيرا من الفئات، لافتة إلى أنه تم كذلك الاهتمام بالتشريعات ذات الصلة مثل قانون الضمان الاجتماعي وحماية النساء من التحرش، إلى جانب مجموعة سياسات خاصة بالإسكان والمشروعات الصغيرة وجميعها يصب في صالح الحماية الاجتماعية.

وتابعت القباج أن ملايين الأسر تستفيد حاليا من الدعم بزيادة تتجاوز ٢٠٠ في المائة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لغير القادرين، والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قانون لحماية المسنين والاستفادة من خبراتهم.

وأضافت وزيرة التضامن: «تواصلنا مع وزير النقل العام الماضي ليتم إعفاء من هم فوق السبعين من أي أعباء مادية في المواصلات العامة، وسوف يكون هناك كارت ذهبي للمواطنين المسنين فوق 60 عاما وهناك مزايا كثيرة يحصل عليها المسنون، وكذلك تم توفير 4 آلاف جهاز تعويضي للمعاقين.

ولفتت القباج كذلك إلى فض التشابك بين التأمينات والمعاشات ووزارة المالية بتوجيه من الرئيس السيسي، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا كبيرا ورقمنة بما يعود بالفائدة على المشتركين.

وأشارت إلى قاعدة بيانات برنامج الدعم النقدي لتكافل وكرامة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، للسر الفقيرة والقريبة من الفقر وصل إلى 33.4 مليون فرد بقاعدة البيانات، و14.1 مليون مستفيد من زيادة الدعم النقدي والذي ارتفع من 3.8 مليار جنيه عام 2014 إلى 20 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة زيادة 500 %، وأضافت أن هناك 33 ألف 708 أسرة مستفيدة بـ 16 مليون جنيه معاشات استثنائية، وكذلك قامت الوزارة بدعم 20 مليون متضرر من جائحة كورونا بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

وحول تكافؤ الفرص التعليمية لكافة الطلاب، قالت الوزيرة أن 100% من أطفال تكافل ملحقين بالمدارس، وتم إعفاء 5.5 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة من المصاريف الدراسية، و34 ألف طالب مستفيد من مدارس التنمية المجتمعية، وهناك 25 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية، مضيفة أنه حول تكافؤ الفرص الصحية فهناك 83 ألف أم ورضيع استفادوا من برنامج الـ 1000 يوم الأولى من حياة الطفل، بتكلفة 100 مليون جنيه، وكذلك تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير.

وأضافت أنه تم دعم 480 ألف أسرة من العمالة غير المنتظمة بمليار جنيه خلال عامين، وحول التأمينات والمعاشات قالت الوزيرة أنه حدثت نقلة نوعية في المنظومة وتم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، تزيد بنسبة فائدة 5.9% سنويا لمدة 50 عام، وبلغت إجمالي تكلفة العلاوات الخمس غير المضمونة للأجر الأساسي 28 مليار جنيه، وتم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50%، وتم زيادة نسبة المعاشات المستحقة بنسبة 14 % على إجمالي قيمة المعاش، بتكلفة سنوية 25 مليار جنيه.

وقالت الوزيرة أنه تم دعم 300 ألف أسرة متضررة من كوارث وأزمات بقيمة 805 ملايين جنيه، وتم رفع قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وتم تخصيص 200 مليون جنيه من الوزارة والهلال الأحمر المصري لإغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية، وتم تأسيس وتجهيز 18 ألف و500 وحدة سكنية بتكلفة 560 مليون جنيه في المناطق المستحدثة المنقول إليها سكان المناطق غير الأمنة.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج فرصة لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا، قام بدعم 360 ألف مشروع متناهي الصغر استفاد منها 1.5 مليون فرد، منهم 75% من النساء، وأضافت أن بنك ناصر الاجتماعي قام بتوفير قروض بلغت 41 مليار جنيه لإجمالي 385 ألف مستفيد، وبلغ حجم التمويلات 21 مليار جنيه.