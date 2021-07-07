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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل أيام من انطلاقها.. كيف استعدت محافظة الجيزة لامتحانات الثانوية العامة؟

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

مع اقتراب موعد انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تكثف محافظة الجيزة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من استعداداتهما للامتحانات، لتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين ومنع انتشار فيروس كورونا.

 

ولمتابعة تلك الاستعدادات عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء موسعًا للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الإحترازية والوقائية الجاري تنفيذها لاستقبال امتحانات الثانوية حيث أعدت المحافظة عدداً من الإجراءات الإستثنائية ها العام بما يضمن سلامة الطلاب.

أكثر من 73 ألف طالب في 165 لجنة أساسية

وشملت خطة محافظة الجيزة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، تجهيز 165 لجنة أساسية للعام الحالي يؤدى بها 73 ألف و 923 طالبة وطالبة الامتحانات هذا العام، وفقا لما أكده محافظ الجيزة، حيث تضم كل لجنة 14 طالب فقط عدا لجان حى الهرم تصل إلى 18 طالب نظراً للإجراءات الخاصة بالإتصال بشبكة الإنترنت.

توزيع كمامات على الطلاب

وأكد محافظ الجيزة، أنه سيتم توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والإحترازية بين الطلاب، وتوفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوي المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان .

وأوضح أنه سيتم متابعة سيرعملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

حظر مواقف الميكروباص في محيط اللجان

وخلال الإجتماع وجه المحافظ بإعداد تقرير نهائي للوقوف على مدي جاهزية اللجان لإستقبال الإمتحانات وأي معوقات لحلها على الفور، كما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتطهير وتعقيم ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الإمتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

مناشدة لأولياء الأمور لمنع الزحام

وحرصا على سلامة الطلاب ومنع الزحام ناشد محافظ الجيزة، أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات كما أكد ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والتأكد من توفير مراوح باللجان والإضاءة والتهوية المناسبة وتوفير زجاجة مياه لكل طالب والتأكد من صلاحية جميع المرافق بالمدارس ورفع كفاءة التي بحاجة إلى أعمال صيانة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشركات المرافق.

كما وجه بضرورة توفير الرعاية الصحية والإطمئنان على الحالة الصحية للطلبة والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تواجههم مع التصدي بكل حزم لمنع كافة الممارسات والمحاولات السلبية التي تتم في بعض الأحيان بهدف الغش أو الخروج عن القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

فرق طوارئ لحل مشكلات الإنترنت 

كما وجه المحافظ ممثل شركة الاتصالات بإجراء فحص كامل لكابلات الفايبر الخاصه بالمدارس التى سيقام بها الامتحانات للتأكد من كفاءتها وعدم وجود أى إنقطاعات بها بالإضافة إلى توفير فرق طوارئ لسرعة التعامل مع أى معوقات.

من جانبه، قال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم تجهيز 69 إستراحة للرجال والسيدات على مستوي المحافظة مجهزة بكل سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.

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