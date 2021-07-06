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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسماعيلية تغلق منشآت وصيدليات مخالفة

صورة من الحملات
صورة من الحملات

شنت مديرية الصحة بالإسماعيلية حملة مكبرة على المنشآت الطبيه والغذائيه بمدينة القصاصين وأبو صوير بالتعاون مع هيئه الرقابه الاداريه ومديريات الطب البيطرى والتموين والقوى العاملة.


أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن الحملة أسفرت عن إغلاق 4 منشآت طبيه وتحرير عدد 19 محضر لمنشآت غذائية و 3 صيدليات مؤكداً على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية، حرصاً على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

 

وأشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أن تلك الحملات الدورية تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية.

 

قال "حطب" أن تلك الحملة تمت من خلال فريق مختص من إدارات العلاج الحر والتراخيص، و إدارة التفتيش الصيدلى، وإدارة مراقبة الأغذية ، في إطار حرص الوزارة على صحة المواطنين.

 

وأضافت دكتورة ريم مصطفى مساعد مدير مديرية الصحة ومدير إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة أنه خلال الحملة تم المرور على عدد 16 صيدليه وتم تحرير 3 محاضر مخالفات تنوعت بين عدم وجود صيدلى وحيازه ادويه مجهوله المصدر ووجودها بمكان غير مرخص.

 

وتابع دكتور احمد مهنى مدير إدارة العلاج الحر انه تم المرور على 10 منشآت مراكز طبية وعيادات تخصصية تم تحرير 4 محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها وتنوعت بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة، وإدارة المنشأه بدون تراخيص وعدم وجود غرفه نفايات طبية ولا غرفه عنايه بما يخالف قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة.

 

وبالنسبة للمنشآت الغذائية أوضحت الدكتورة هيام فكرى مدير إدارة مراقبة الأغذية أنه تم المرور على 13 منشأة غذائية وتحرير 9 محاضر عدم حمل شهادة صحية و10 محاضر عدم نظافة والتوصية بالغلق لعدد 7 منشآت لعدم وجود رخصة كما تم ضبط كمية من الكبدة المجمدة التي يتم تسييحها وبيعها كأنها طازجة وتم ضبط كمية من اللحوم التي تم ذبحها خارج السلخانة وذلك بمعرفة الطب البيطري.

محافظة الاسماعيلية الرقابة الصحية الطب البيطري لحوم محاضر

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