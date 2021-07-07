عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عضو مجلس إدارة سابق لناد شهير هارب من ١٢٤ حكم

صدى البلد

تمكنت القوات الأمنية بالقاهرة من القبض علي رجل أعمال، كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة واحد من أكبر الأندية في مصر، وذلك تنفيذا لصدور عدة أحكام قضائية ضده.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق .

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم التجمع الخامس يفيد بتمكن طوف أمني اثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، من ضبط شخص هارب من أحكام قضائية وذلك بعد الاشتباه فيه .

وتبين من الكشف عليه جنائيا تبين أنه هارب من 124 حكم قضائي في قضايا تبديد، فتم اقتياده إلى قسم شرطة التجمع الخامس لاستكمال الإجراءات ، وبعرضه علي النيابة قررت حبسه ٤ أيام على ذمه التحقيق.

ترشيحاتنا

خاص| رسائل نارية .. ابن عمة زوج هالة صدقي يتبرأ منه

نيرمين الفقي : لم أقم بأي عمليات تجميل .. فيديو

اليوم.. طلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان النحو

خاص| رغم أزمتها مع زوجها.. شهامة هالة صدقي مع حماها وحماتها

رسالة مفزعة تصل لبعض طلاب الثانوية العامة على التابلت.. ووزير التعليم يعلق

حبس عضو مجلس إدارة سابق لناد شهير هارب من ١٢٤ حكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

يسقط الاحتلال الحبشي.. إقليم سد النهضة يطالب بالاستقلال عن إثيوبيا | فيديو

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ