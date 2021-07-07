حبس عضو مجلس إدارة سابق لناد شهير هارب من ١٢٤ حكم

تمكنت القوات الأمنية بالقاهرة من القبض علي رجل أعمال، كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة واحد من أكبر الأندية في مصر، وذلك تنفيذا لصدور عدة أحكام قضائية ضده.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق .

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم التجمع الخامس يفيد بتمكن طوف أمني اثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، من ضبط شخص هارب من أحكام قضائية وذلك بعد الاشتباه فيه .

وتبين من الكشف عليه جنائيا تبين أنه هارب من 124 حكم قضائي في قضايا تبديد، فتم اقتياده إلى قسم شرطة التجمع الخامس لاستكمال الإجراءات ، وبعرضه علي النيابة قررت حبسه ٤ أيام على ذمه التحقيق.