تكريم الحاصلين على المراكز الأولى في بطولة الوشو كونج فو بشمال سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ختام بطولة منطقة شمال سيناء للوشو كونغ فو، لتكريم الفائزين في البطولة وذلك في مقر نادى العريش الرياضى بسيناء، بحضور كليب راشد مصبح ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، ومحمد عبد الرؤوف شراب نائب رئيس مجلس إدارة منطقة شمال سيناء للوشو كونغ فو ،وأكرم الليثي مدير منطقة شمال سيناء للوشو كونغ فو ، وحمودة الوزير مدير نادى العريش الرياضى.

، حيث تم تكريم اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى ، وتسليم كأس البطولة الذي يحمل هذا العام اسم “محمد حسن درغام” لجهوده الملموسة في سبيل نشر ودعم اللعبة والبطولة.



كما تم تقديم عدد من العروض الفنية والاستعراضية لفريق الفن التعبيرى ، وكذلك بعض المباريات للعبة الوشو كونغ فو .

شاطىء البحر :

كما نظمت منطقة شمال سيناء للكاراتيه اختبارات ترقى الأحزمة للاعبى فريق مركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش .. حيث أقيمت علي شاطئ البحر في مدينة العريش بحضور كل من : الكابتن سيد شمس مدير فنى منتخب مصر للكاراتيه ، الكابتن مصطفي أحمد شعبان مدير منطقة شمال سيناء للكاراتيه ، والكابتن فريد محمد المدير الفنى لمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش ..

و أكد فريد محمد ، أنه لأول مرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط تقام اختبارات الترقى على شاطئ البحر ..وهي رسالة أمن وأمان من سيناء بفضل جهود قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وتواكبا مع ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو

مشيرا الى أنه تم تكليف الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .