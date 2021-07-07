أول تعليق من موراتا عقب وداع إسبانيا يورو 2020

قال ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إنه فخور بالمجموعة التي تلعب معه فى فريق الماتدوروذلك عقب توديعهم لبطولة كأس أمم أوروبا مساء الثلاثاء أمام منتخب إيطاليا في مرحلة نصف النهائي.

وخسرت إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، حيث أهدر موراتا الركلة الرابعة.

تعليق موراتا

وكتب موراتا عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "هذه المجموعة تستحق أكثر وأكثر، مثل كل إسبانيا، كان هذا أيضًا حلمي، وحلمنا".

وأضاف: "لا يسعني إلا أن أقول إنني فخور لكوني جزءً من هذا الفريق".

وواصل: "إلى كل من آمن بنا.. شكرًا لكم، يمكن أن تكون كرة القدم في بعض الأحيان صعبة للغاية، تحيا إسبانيا".

نتيجة مباراة إسبانيا وإيطاليا

واصل المنتخب الإيطالي (الآزوري) قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني 4 / 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن بالدور قبل النهائي للبطولة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها الآزوري لنهائي البطولة الأوروبية من بين خمس مرات بلغ فيها المربع الذهبي للبطولة على مدار تاريخ مشاركاته فيها.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ، ثم سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم للآزوري في الدقيقة 60 ، ولكن البديل ألفارو موراتا سجل هدف التعادل للماتادور الإسباني في الدقيقة 80 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي ركلات الترجيح ، سجل للمنتخب الإيطالي كل من أندريا بيلوتي وليوناردو بونوتشي فيدريكو بيرناردسكي وجورجينهو وأهدر مانويل بوكاتيلي (الركلة الأولى التي تصدى لها الحارس) ، وسجل للمنتخب الإسباني كل من جيرارد مورينو وتياجو ألكانتارا وأهدر داني أولمو (الركلة الأولى التي أطاح بها عاليا) وألفارو موراتا (الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس).

وحرص لاعبو منتخب إيطاليا على الهتاف لسبينازولا الذي غادر المنتخب متأثراً بالإصابة في وتر أكيلس.