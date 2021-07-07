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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالدراجات الهوائية 3 شباب رحالة يصلون مدينة الخارجة بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وصول 3 شباب رحاله  يجوبون محافظات مصر على دراجة هوائية في رحلة تستغرق 100 يوم.

قال محمد نوفل، إنني خريج كلية تجارة جامعة حلوان، وأبلغ من العمر 27 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، بدأت هواية السفر بالدراجة الهوائية منذ أكثر من 5 سنوات، ولفيت دولًا مثيرة وصلت لأكثر من 10 دول أجنبية وعربية وصلت لها من خلال دراجتي الهوائية، وهذه الهواية هي في نفس التوقيت مصدر رزقي حيث إنني صانع محتوى ومتخصص في مونتاج الفيديوهات لذلك أصور فيديوهات خلال سفري وأتولى تسجيلها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، واليوتيوب والتي تحقق لي دخلا معقولا.

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أكد نوفل، أن اليوم هو اليوم الـ38 في رحلته بالدراجة الهوائية وقد بدأ رحلته من موطنه في منطقة " صان الحجر" بمحافظة الشرقية، وان الرحلة مدتها 100 يومًا وأنه وصل للساحل الشمالي  ومنها لواحة سيوة ثم منطقة الواحات البحرية بالجيزة ثم واحات الوادي الجديد، ومنها لمحافظات الأقصر وصعيد مصر ثم السويس وبعها لسيناء لتنتهي الرحلة في اليوم رقم 100 بمنطقة سانت كاترين.

أوضح أن تصوير الفيديوهات من خلال منظور العجلة يجعل لها جاذبية خاصة، كما أنني انشر فيديوهات عبر صفحة على الفيس بوك تسمى " ابن نوفل"، وتحقق لي عائدا من خلاله أتولى الصرف على رحلاتي كما أنني كنت المصري في عام 2018 الذي سافر روسيا بالدراجة الهوائية وهي أشهر رحلاتي التي لقت تغطية إعلامية كبيرة رغم أنني سافرت لدول عديدة مثل الكاميرون والجابون وتشاد.

وتابع كريم خالد، 23 عامًا، أنه خريج كلية العلوم تخصص علوم الفضاء جامعة حلوان، من أبناء منطقة شبرا بالقاهرة، يؤكد أنه تعرف على نوفل منذ 4 أعوام، وبدأ السفر بالعجلة كهواية بالإضافة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو خلال الرحلة وعملت في مجال الكهرباء مع عمي بهدف تجميع مبالغ مالية من هذا العمل ثم أتولى من خلاله الإنفاق على رحلاتي بالدراجة الهوائية.

أكد كريم، أنه خلال مسار الرحلة نستريح  في أماكن متفرقة وأحيانا تبدأ عملية المبيت في الفترات المسائية في أماكن متنوعة مثل نقاط الإسعاف والمساجد أو بجوار منازل وأحيانا أشخاص يدعوننا للمبيت كضيوف عندهم في المنازل ونحن نلاحظ كرم لمصريين خلال مسار الرحلة والترحيب الذي دائما ما نشاهده منهم خاصة كلما ابتعدنا عن العاصمة وأخر الحلول المبيت في  الفنادق.

وتابع  أننا  3 شباب نقود دراجات هوائية ونحمل عليها كافة المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالسفر مثل الخيم والمنامات وموقد للطهي ومستلزمات السفر وأدوات شخصية وملابس وأدوات تصوير وكميات من المياه والطعام المتنوع ويجري تقسيم هذه الحمولات علينا نحن الثلاثة بين دراجاتنا الهوائية.

الوادى الجديد التواصل الاجتماعي محافظة الشرقية جامعة حلوان محافظة الوادى الجديد الفنادق واحة سيوة دراجات

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