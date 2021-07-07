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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشيني: إيطاليا واجهت خصما صعبا .. وضربات الجزاء قاسية

مانشيني وانريكي
مانشيني وانريكي

اعترف روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن نظيره الإسباني تسبب في مشاكل لدفاع الأتزوري وأن البطولة لم تنته بعد.

وقال مانشيني لشبكة "راي" الإيطالية عقب المباراة: "ركلات الجزاء قاسية. لقد كان خصما صعبا، وإسبانيا فريق رائع يلعب بشكل جيد حقا، لم نلعب بالطريقة المعتادة، لكننا قاتلنا بشدة وعرفنا أن الأمر سيكون على هذا النحو".

وعن عدم بدء لويس إنريكي بألفارو موراتا في الهجوم، قال مانشيني: "لقد تسببوا في مشاكل لنا مع هذا التغيير، ولكن بعد ذلك حصلنا على الإحداثيات الصحيحة ولم نخاطر كثيرا. كنا نعلم منذ البداية أن إسبانيا أسياد الاستحواذ، لذا فقد تسببوا لنا في مشاكل، لكن كان علينا التكيف والقتال بقوة".

وأكمل "فرق كرة القدم تهاجم وتدافع، لا يمكنهم الهجوم فقط. كلانا حصل على فرص، كلانا فريقان عظيمان، كل الفرق تدافع، وليس الإيطاليين فقط".

وأتم "الفضل يعود إلى اللاعبين، لأنهم آمنوا بكل هذا خلال ثلاث سنوات، لكن الأمر لم ينته بعد. علينا أن نستجمع قوتنا، وما تبقى لدينا، والاستعداد للنهائي".

نتيجة مباراة إسبانيا وإيطاليا 

واصل المنتخب الإيطالي (الآزوري) قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني 4 / 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن بالدور قبل النهائي للبطولة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها الآزوري لنهائي البطولة الأوروبية من بين خمس مرات بلغ فيها المربع الذهبي للبطولة على مدار تاريخ مشاركاته فيها.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ، ثم سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم للآزوري في الدقيقة 60 ، ولكن البديل ألفارو موراتا سجل هدف التعادل للماتادور الإسباني في الدقيقة 80 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي ركلات الترجيح ، سجل للمنتخب الإيطالي كل من أندريا بيلوتي وليوناردو بونوتشي فيدريكو بيرناردسكي وجورجينهو وأهدر مانويل بوكاتيلي (الركلة الأولى التي تصدى لها الحارس) ، وسجل للمنتخب الإسباني كل من جيرارد مورينو وتياجو ألكانتارا وأهدر داني أولمو (الركلة الأولى التي أطاح بها عاليا) وألفارو موراتا (الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس).

وحرص لاعبو منتخب إيطاليا على الهتاف لسبينازولا الذي غادر المنتخب متأثراً بالإصابة في وتر أكيلس.

روبرتو مانشيني إيطاليا اسبانيا الأتزوري ألفارو موراتا

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