مدير متاحف صربيا : ننوي توقيع اتفاقية تعاون ثقافي مع مصر

ويبدي اعجابه بجمال شرم الشيخ

قال لازيك فيكتور مدير المتاحف بدولة صربيا أنه ينوي توقيع اتفاقيات تعاون وصداقة بين مصر وصربيا في مجال التعاون الثقافي بعد التنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الاثار، مشيراً لمتانة وقوة العلاقات بين البلدين.



وأبدى مدير المتاحف بدولة صربيا إعجابه الشديد بما شاهده بمدينة شرم الشيخ شيخ من تنوع ثقافي ومتاحف علي اعلي مستوي.



جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمدير المتاحف بدولة صربيا وذلك بمكتبه بشرم الشيخ علي هامش زيارته لمدينة شرم الشيخ لتفقد المقاصد الثقافية والترفيهية بالمدينة .

وأعرب المحافظ عن سعادته بزيارة مدير المتاحف لمدينة شرم الشيخ لتفقد مقاصدها الثقافية والسياحية، مطالباً بأن تكون هذه الزيارة بمثابة الدعاية والإعلان والترويج للسياحة الثقافية بمدينة شرم الشيخ وطلب منه نقل ما شاهده الي الشعب الصربي وزيادة التبادل الثقافي والوفود السياحية الى المدينة الساحرة شرم الشيخ .

وفي ختام اللقاء اهدي المحافظ مدير متاحف صربيا مفتاح مدينة شرم الشيخ كتقليد متبع بالإضافة لكتاب عن الغوص واهم المناطق المميزه و السياحية بشرم الشيخ.

وخلال زيارته لمدينة شرم الشيخ تفقد مدير متاحف صربيا المناطق الثقافية من بينها متحف شرم الشيخ، وقصر الثقافة بشرم الشيخ، ومسجد الصحابة و كنيسة السمائيين ومنطقة سوهو سكوير وقام برحلة بالغواصة و السفاري مبدياً إعجابه الشديد بما شاهده بمدينة السلام



وفي سياق متصل زار مدير متاحف صربيا قصر ثقافة شرم الشيخ واستقبله احمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء الثقافي في زيارة للقصر، تفقد خلالها "المكتبة العامة وتطلع علي بعض الكُتب التي تحتوي علي اكثر من اثني عشر الف كتابًا في مختلف المجالات، وامكانيات المسرح،

و تفقد معرضًا للطفل في مجال الفن التشكيلي، ونادي المرأة ومايقدمه من مشغولات بدوية يدوية سيناوية وقد ابدي فيكتور لزيك إعجابه الشديد بكل مايقدمه قصر الثقافة بشرم الشيخ في مختلف المجالات.



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مدير متاحف صربيا

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