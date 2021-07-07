عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ويبدي اعجابه بجمال شرم الشيخ

مدير متاحف صربيا : ننوي توقيع اتفاقية تعاون ثقافي مع مصر

مدير متاحف صربيا
مدير متاحف صربيا في جنوب سيناء

قال لازيك فيكتور مدير المتاحف بدولة صربيا أنه  ينوي توقيع اتفاقيات تعاون وصداقة بين مصر وصربيا في مجال التعاون الثقافي بعد التنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الاثار، مشيراً لمتانة وقوة العلاقات بين البلدين.


وأبدى مدير المتاحف بدولة صربيا إعجابه الشديد بما شاهده بمدينة شرم الشيخ شيخ من تنوع ثقافي ومتاحف علي اعلي مستوي. 


جاء ذلك خلال استقبال  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،  لمدير المتاحف بدولة صربيا وذلك بمكتبه بشرم الشيخ  علي هامش  زيارته لمدينة شرم الشيخ لتفقد المقاصد الثقافية والترفيهية بالمدينة .
وأعرب المحافظ عن  سعادته بزيارة مدير المتاحف لمدينة شرم الشيخ لتفقد مقاصدها الثقافية والسياحية، مطالباً بأن تكون هذه الزيارة بمثابة الدعاية والإعلان والترويج للسياحة الثقافية بمدينة شرم الشيخ وطلب منه  نقل ما شاهده  الي الشعب الصربي وزيادة التبادل الثقافي والوفود السياحية الى المدينة الساحرة شرم الشيخ .

 وفي ختام اللقاء اهدي المحافظ مدير متاحف صربيا  مفتاح مدينة شرم الشيخ كتقليد متبع بالإضافة لكتاب عن الغوص واهم المناطق المميزه و السياحية بشرم الشيخ.

وخلال زيارته لمدينة شرم الشيخ  تفقد  مدير متاحف صربيا المناطق الثقافية من بينها  متحف شرم الشيخ، وقصر الثقافة بشرم الشيخ، ومسجد الصحابة و كنيسة السمائيين ومنطقة سوهو سكوير وقام برحلة بالغواصة و السفاري مبدياً إعجابه الشديد بما شاهده  بمدينة السلام 


وفي سياق متصل زار مدير متاحف صربيا  قصر ثقافة شرم الشيخ  واستقبله  احمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء الثقافي في زيارة للقصر، تفقد خلالها "المكتبة العامة وتطلع علي بعض الكُتب التي تحتوي علي اكثر من اثني عشر الف كتابًا في مختلف المجالات، وامكانيات المسرح،
و تفقد معرضًا للطفل في مجال الفن التشكيلي، ونادي المرأة ومايقدمه من مشغولات بدوية يدوية سيناوية وقد ابدي فيكتور لزيك إعجابه الشديد بكل مايقدمه قصر الثقافة بشرم الشيخ  في مختلف المجالات.


اقرأ أيضا : 
جنوب سيناء قبلة السياحة الأردنية والعراقية 
 

مدير متاحف صربيا

FB_IMG_1625611619147~2
FB_IMG_1625611619147~2
FB_IMG_1625611825275
FB_IMG_1625611825275
FB_IMG_1625611796644
FB_IMG_1625611796644
FB_IMG_1625611815636
FB_IMG_1625611815636
شرم الشيخ مدير متاحف صربيا تعاون ثقافي صربيا لازيك فيكتور

ترشيحاتنا

كولومبيا تدرك التعادل أمام الأرجنتين بأقدام لويز دياز بنصف نهائي كوبا أمريكا

الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأربعاء: شديد الحرارة ونسبة الرطوبة عالية

لا تتكئ هنا.. مضيفة طيران تحذر الركاب من أخطر الأماكن بالطائرة

نصف نهائي كوبا أمريكا.. الأرجنتين تنهي الشوط الأول بهدف أمام كولومبيا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 في محافظات مصر

ياسر إدريس : جاهزون لتمثيل مصر بالشكل الأمثل في أولمبياد طوكيو.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ