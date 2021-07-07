بونوتشي: نحتاج إلى نفس الجوع والتضحية لإعادة الكأس إلى إيطاليا

اعترف ليوناردو بونوتشي مدافع منتخب إيطاليا، أن مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" مع إسبانيا في الوقت الإضافي 1-1 كانت أصعب مباراة يخوضها على الإطلاق.

كانت النتيجة 1-1 بعد 90 دقيقة بهدفين من فيديريكو كييزا وألفارو موراتا، لكن في ركلات الترجيح مانويل لوكاتيلي وموراتا تم التصدي لهما، بينما سدد داني أولمو الكرة فوق العارضة، لتتأهل إيطاليا بنتيجة (4-2).

قال بونوتشي لشبكة "RAI Sport": "هذه أصعب مباراة لعبتها على الإطلاق، أهنئ إسبانيا على ما قدموه، لكن مرة أخرى أظهرت إيطاليا القلب والعزيمة والقدرة على تجاوز اللحظات الصعبة، وكان النصيب في ركلات الترجيح يكافئنا ، النصر الذي تعاني من أجله هو دائمًا الأكثر إمتاعًا".

وعلّق بونوتشي: "كنا نعلم أنه بإمكانهم تجربة بعض المفاجآت، كما فعل لويس إنريكي ذلك عدة مرات في حياته المهنية، لقد تحركوا كثيرًا مقدمًا ولم يقدموا لنا نقاطًا مرجعية، لكننا حققنا نتيجة تاريخية مع قلب الإيطاليين".

وأردف بونوتشي: "الآن هناك سنتيمتر واحد آخر لنقطعه، فقط سنتيمتر واحد إضافي…. إنه لأمر لا يصدق ما نقوم به، يجب ألا نشعر بالخمول، نحن في النهائي".

وأتم: "النهائي خلال خمسة أيام ، ونحتاج إلى نفس الجوع وروح التضحية لإعادة هذه الكأس إلى الوطن بعد سنوات عديدة".

نتيجة مباراة إسبانيا وإيطاليا

واصل المنتخب الإيطالي (الآزوري) قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني 4 / 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن بالدور قبل النهائي للبطولة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها الآزوري لنهائي البطولة الأوروبية من بين خمس مرات بلغ فيها المربع الذهبي للبطولة على مدار تاريخ مشاركاته فيها.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ، ثم سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم للآزوري في الدقيقة 60 ، ولكن البديل ألفارو موراتا سجل هدف التعادل للماتادور الإسباني في الدقيقة 80 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي ركلات الترجيح ، سجل للمنتخب الإيطالي كل من أندريا بيلوتي وليوناردو بونوتشي فيدريكو بيرناردسكي وجورجينهو وأهدر مانويل بوكاتيلي (الركلة الأولى التي تصدى لها الحارس) ، وسجل للمنتخب الإسباني كل من جيرارد مورينو وتياجو ألكانتارا وأهدر داني أولمو (الركلة الأولى التي أطاح بها عاليا) وألفارو موراتا (الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس).

وحرص لاعبو منتخب إيطاليا على الهتاف لسبينازولا الذي غادر المنتخب متأثراً بالإصابة في وتر أكيلس.