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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة في محافظة البيضاء

الجيش اليمني يسيطر
الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة في محافظة البيضاء

حققت قوات الجيش اليمني تقدما ميدانية واسعا في محافظة البيضاء، حيث تمكن من تحرير ادي ممدود في مديرية البيضاء وسط فرار جماعي للميليشيات الحوثية.

وزحفت قوات الجيش اليمني  صوب عاصمة محافظة البيضاء، كما قامت بتحرير منطقة العادية آل مظفر بالكامل، وفقا لفضائية "العربية".

وأفادت وسائل إعلامية بأن الجيش اليمني سيطر على مثلث عوين الاستراتيجي، والخط الرابط بين مديرية ميكراس ومدينة البيضاء، مركز المحافظة.

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وبدأت قوات الحكومة اليمنية الشرعية يوم الجمعة، عملية عسكرية واسعة لتحرير كامل محافظة البيضاء، التي سيطر عليها الحوثيون منذ عام 2015.

وقال الجيش اليمني إنه حقق انتصارات كبيرة في محافظة البيضاء، في عدة محاور قتالية، بداية من  مديرية الزاهر التي تم تحريرها وتحرير المناطق المحيطة بعاصمة المحافظة، مدينة البيضاء.

وأعلن الجيش اليمني أن قواته  تمكنت من تحرير وتأمين مركز مديرية الزاهر، ومناطق الخلوة والروضة واستمرار التقدم والتقرب لتحرير مدينة البيضاء، وتأمينها.

وأوضح أن المعارك في جبهة الزاهر أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكنت دفاعات الجيش الوطني من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة كان هدفها قتل المدنيين في تلك المناطق.

الجيش اليمني محافظة البيضاء اليمن الحوثي الحوثيين

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