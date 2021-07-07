كوبا أمريكا .. تشكيل الأرجنتين وكولومبيا في نصف النهائي

أجرى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتيني تغييرين عن التشكيل الذي واجه الإكوادور للقاء كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021.

ويظهر نيكولاس تاجليفيكو وجيدو رودريجيز في التشكيل الأساسي للتانجو بدلا من ماركوس أكونيا ولياندرو باريديس.

فيما عاد خوان كوادرادو لكتيبة كولومبيا عقب انتهاء إيقافه في المواجهة الماضية ضد أوروجواي في ربع النهائي.

تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ناهول مولينا – خيرمان بيتزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليفيكو

الوسط: رودريجو دي بول – جيدو رودريجيز – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو ماريتينيز – نيكولاس جونزاليس.

تشكيل كولومبيا

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: ويليام تيسييو – دافينسون سانشيز – ييري مينا – دانييل مونوز

الوسط: لويس دياز – جوستافو كويار – ويليمار باريوس – خوان كوادرادو

الهجوم: رافائيل سانتوس بوري – دوفان زاباتا

الفائز سيواجه البرازيل فجر الأحد المقبل في ملعب ماراكانا، بينما يلعب الخاسر مع بيرو في مباراة تحديد المركز الرابع فجر السبت.