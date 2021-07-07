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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينجادا : شيكابالا ضمن أفضل 10 مهاريين دربتهم

شيكابالا
شيكابالا

أشاد المدير الفني البرتغالي السابق للزمالك والحالي لاتحاد الكرة، فينجادا،  بقائد فريق الزمالك الحالي، محمود عبدالرازق "شيكابالا"،  واعتبره أنه يأتي ضمن أفضل 10 لاعبين مهاريين تدربوا تحت قيادته.

وقال فينجادا خلال حلوله ضيفًا بفضائية الزمالك:"شيكابالا كان صغيرًا حين دربته، عملت مع لاعبين موهوبين في البرتغال ولكن إذا تحدثت عن أفضل 10 لاعبين مهاريين دربتهم سيكون شيكابالا بينهم فهو موهبة طبيعية خالصة".

وتابع المدير الفني البرتغالي السابق للزمالك:"شيكابالا كان يستطيع اللعب في أندية كبيرة وكان يتدرب معي وأدعمه، أتذكر حين لعبنا أمام أسوان طلب مني الذهاب ليبيت مع عائلته والتحق في اليوم التالي مع الفريق ولكن كنت أجلس معه في الفندق لأتحدث معه عن ضرورة احترام القواعد".

فيجو وفينجادا

وأتم فينجادا تصريحاته بقوله:"بالنسبة لي لويس فيجو أفضل لاعب دربته رغم أني دربته في المنتخب الوطني وقضينا وقتًا طويلًا بالمنتخب الوطني وكانت لديه مسيرة مميزة وكان الأفضل في هذه القائمة من اللاعبين الموهوبين".

 

الزمالك اتحاد الكرة فينجادا محمود عبدالرازق شيكابالا لويس فيجو

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