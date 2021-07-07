كولومبيا تدرك التعادل أمام الأرجنتين بأقدام لويز دياز بنصف نهائي كوبا أمريكا

أدرك منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم التعادل أمام الأرجنتين لتصبح النتيجة 1-1 ، فى المباراة التى تجمع بينهما فى نصف نهائي كوبا أمريكا بالبرازيل .

سجّل الهدف لـ كولومبيا لويز دياز فى الدقيقة 62 بعد ما استقبل تمريرة خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مر من جيرمان بيتزيلا وسدد الكرة من فوق الحارس إيميليانو مارتينيز بشكل رائع من زاوية صعبة لتسكن الكرة الشباك.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف الأرجنتين الأول فى الدقيقة 8 من زمن اللقاء ، بعد استلام ليونيل ميسي الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم مرر الكرة لـ لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة على يمين الحارس ديفيد أوسبينا.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من المباراة، المنتخب البرازيلي في نهائي البطولة.

تشكيل الأرجنتين

وجاء تشكيل الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز - ناهويل مولينا - جيرمان بيزيلا - أوتاميندي - تاجليافيكو - رودريجو دي بول - جويدو رودريجيز - جيوفاني لو سيلسو - ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس.

وجاء تشكيل كولومبيا: دافيد أوسبينا - دانيال مونوز - ياري مينا - دافينسون سانشيز - ويليام تيسيلو - رفائيل سانتوس بوري - ويلمار باريوس - جوستافو كويلار - لويس دياز - خوان كوادرادو - دوفان زاباتا.