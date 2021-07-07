كوبا أمريكا .. كولومبيا تفرض التعادل أمام الأرجنتين وتحتكم لركلات الجزاء

فرض منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم التعادل أمام الأرجنتين بنتيجة 1-1 ، فى المباراة التى تجمع بينهما فى نصف نهائي كوبا أمريكا بالبرازيل ، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف الأرجنتين الأول فى الدقيقة 8 من زمن اللقاء ، بعد استلام ليونيل ميسي الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم مرر الكرة لـ لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة على يمين الحارس ديفيد أوسبينا.

سجّل الهدف لـ كولومبيا لويز دياز فى الدقيقة 62 بعد ما استقبل تمريرة خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مر من جيرمان بيتزيلا وسدد الكرة من فوق الحارس إيميليانو مارتينيز بشكل رائع من زاوية صعبة لتسكن الكرة الشباك.

وفشل دي ماريا في استغلال خطأ دفاعي قاتل من كولومبيا، بعدما استحوذ على الكرة مستغلاً خطأ في التمرير، وراوغ حارس كولومبيا الذي خرج من منطقة جزاءه.

وانطلق دي ماريا ومرر كرة لزميله لاوتارو الذي سدد كرة لكن مدافع كولومبيا ويلمار باريوس ابعد الكرة قبل ان تسكن الشباك، ثم سدد دي ماريا الكرة أعلى عارضة كولومبيا في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 80، فرصة أخرى خطيرة لمنتخب الأرجنتين عن طريق ليونيل ميسي، لكن التسديدة تصطدم بالقائم، وتعود لدي بول يُسددها، لكن مدافع كولومبيا ينقذها ببراعة.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من المباراة، المنتخب البرازيلي في نهائي البطولة.

تشكيل الأرجنتين



وجاء تشكيل الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز - ناهويل مولينا - جيرمان بيزيلا - أوتاميندي - تاجليافيكو - رودريجو دي بول - جويدو رودريجيز - جيوفاني لو سيلسو - ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس.

وجاء تشكيل كولومبيا: دافيد أوسبينا - دانيال مونوز - ياري مينا - دافينسون سانشيز - ويليام تيسيلو - رفائيل سانتوس بوري - ويلمار باريوس - جوستافو كويلار - لويس دياز - خوان كوادرادو - دوفان زاباتا.