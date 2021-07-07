عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوبا أمريكا .. كولومبيا تفرض التعادل أمام الأرجنتين وتحتكم لركلات الجزاء

كولومبيا والارجنتين
كولومبيا والارجنتين

 فرض منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم التعادل أمام الأرجنتين بنتيجة 1-1 ، فى المباراة التى تجمع بينهما فى نصف نهائي كوبا أمريكا بالبرازيل ، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء.

وسجل  لاوتارو مارتينيز هدف الأرجنتين الأول  فى الدقيقة 8 من زمن اللقاء ، بعد استلام ليونيل ميسي الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم مرر الكرة لـ لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة على يمين الحارس ديفيد أوسبينا.

سجّل الهدف لـ كولومبيا لويز دياز فى الدقيقة 62  بعد ما استقبل تمريرة خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مر من جيرمان بيتزيلا وسدد الكرة من فوق الحارس إيميليانو مارتينيز بشكل رائع من زاوية صعبة لتسكن الكرة الشباك.

وفشل دي ماريا في استغلال خطأ دفاعي قاتل من كولومبيا، بعدما استحوذ على الكرة مستغلاً خطأ في التمرير، وراوغ حارس كولومبيا الذي خرج من منطقة جزاءه.

وانطلق دي ماريا ومرر كرة لزميله لاوتارو الذي سدد كرة لكن مدافع كولومبيا ويلمار باريوس ابعد الكرة قبل ان تسكن الشباك، ثم سدد دي ماريا الكرة أعلى عارضة كولومبيا في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 80، فرصة أخرى خطيرة لمنتخب الأرجنتين عن طريق ليونيل ميسي، لكن التسديدة تصطدم بالقائم، وتعود لدي بول يُسددها، لكن مدافع كولومبيا ينقذها ببراعة. 

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من المباراة، المنتخب البرازيلي في نهائي البطولة.

تشكيل الأرجنتين 
 

وجاء تشكيل الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز - ناهويل مولينا - جيرمان بيزيلا - أوتاميندي - تاجليافيكو - رودريجو دي بول - جويدو رودريجيز - جيوفاني لو سيلسو - ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس.

وجاء تشكيل كولومبيا: دافيد أوسبينا - دانيال مونوز - ياري مينا - دافينسون سانشيز - ويليام تيسيلو - رفائيل سانتوس بوري - ويلمار باريوس - جوستافو كويلار - لويس دياز - خوان كوادرادو - دوفان زاباتا.

منتخب كولومبيا الأرجنتين نصف نهائي كوبا أمريكا البرازيل لاوتارو مارتينيز لويز دياز

ترشيحاتنا

حصد بها جائزة أفضل لاعب.. شاهد|تصديات إيميليانو مارتينيز في مباراة الأرجنتين وكولومبيا

تعرف على تاريخ منتخب إيطاليا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 7 -7-2021

هل يجوز قراءة القرأن والذكر حال وضع رجل على رجل؟..أمين الفتوى يجيب

سامح حسين: جيران السعد من الأفلام المحببة للأسرة.. فيديو

بوسترات ألبوم نانسي عجرم الجديد تغزو شوارع بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

حريق هائل يلتهم منزلاً بـ صفط اللبن بالجيزة

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ