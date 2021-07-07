خالد قمر : الاتحاد السكندري لا ينقصه شيء للتواجد في المربع الذهبي

قال خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري إن فريقه لديه رغبة في التأهل للمشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

وسجل خالد قمر هدفا وصنع آخر في الفوز على الإسماعيلي بالجولة 28 بالدوري المصري.

وأضاف قمر عبر قناة "إم بي سي مصر": "استبعدت 3 أشهر عن فريق الاتحاد بقرار من حسام حسن، وحينها كانت تقام المباريات كل 3 أيام".

وأكمل: "نسير بشكل جيد الموسم الجاري ونتمنى أن يحالفنا التوفيق، ومحمد مصيلحي رئيس النادي يريد أن يلعب الفريق في البطولة الإفريقية".

وواصل "لا ينقصنا أي شيء في النادي غير توفيق الله وأن ننهي الموسم ضمن الأربعة الأوائل، ولو لعبنا في إفريقيا الموسم المقبل سيتغير كل شيء".

الاتحاد لا يقنصه شيء

وأردف "وجودي في الاتحاد يعود لوجود قاعدة جماهيرية وجهاز فني محترم ورئيس نادي كبير وفريق جيد لا ينقصه شيء".

وأجاب عن سؤال من يحسم لقب الدوري الموسم الحالي، الأهلي أم الزمالك قال: "الموضوع صعب خاصة مع خوض الأهلي لمؤجلاته سيصبح الفارق نقطة أو 2، أتمنى أن يفوز الزمالك بلقب الدوري".

وتابع "الزمالك قادر على حصد جميع الألقاب الموسم الحالي وهذا الفريق يذكرني بالفريق الذي حقق الثنائية موسم 2014-15 والذي كنت فيه"

وأتم "لو فازوا بالدوري سيفرق هذا الأمر مع الزمالك في البطولات القادمة".