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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-7-2021 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام اليوم الأربعاء 7-7-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرز المواجهات في بطولة أمم أوروبا يورو 2020 حيث يلعب منتخب إنجلترا أمام الدنمارك في نصف النهائي.

وجاءت مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي : 

 

 بطولة أمم أوروبا يورو 2020 

 

إنجلترا vs الدنمارك - الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 1 Max

دوري أبطال آسيا


بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية) vsناغويا غرامبوس  (اليابان) – 12 ظهرا.

جوهور دارول تاكزيم (ماليزيا) vs  راتشابور (تايلاند)– 4 عصرا .

غامبا أوساكا  ( اليابان) vs  تامبينس روفرز (سنغافورة)– 4 عصرا .

تشيانغراي يونايتد ( تايلاند ) vs  جيونبك هيونداي موتورز  (كوريا الجنوبية)– 6 مساء .
 


 

مباريات اليوم بطولة أمم أوروبا يورو 2020 انجلترا الدنمارك دوري أبطال آسيا

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