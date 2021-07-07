عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الطينية في اليابان إلى 7 أشخاص

صدى البلد

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الانهيارات الطينية التي وقعت في مدينة "أتامي" بمحافظة "شيزوكا" اليابانية إلى سبعة قتلى.


وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء أن 27 شخصا آخرين لايزالوا في عداد المفقودين عقب وقوع الانهيارات الطينية التي جرفت 130 منزلا في المدينة، مشيرا إلى أن نحو 1700 شخصا من فرق الإنقاذ شاركوا في عمليات البحث.


من جانبه، قال "سايتو ساكاي" عمدة مدينة "أتامي" إن مهمة البحث والإنقاذ لم تنته إلا أن فرق الإنقاذ ستركز جهودها في إعادة بناء حياة المواطنين والتي تتضمن ترميم إمدادات المياه وبناء الطرق وتوفير السكن للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الانهيارات.


كما حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية المواطنين المقيمين على طول ساحل بحر اليابان بتوخي الحذر بسبب هطول الأمطار الغزيرة على محافظتي "شيمانه" و"توتوري" والتي من الممكن أن تؤدي إلى وقوع انهيارات أرضية وفيضانات.
وطالبت الأرصاد المواطنين بإخلاء منازلهم والتوجه إلى أماكن مرتفعة بعدما غمرت مياه الأمطار العديد من المنازل، مشيرا إلى أنه تم تعليق بعض خدمات القطارات كما تم إغلاق أكثر من 100 مدرسة.
 

ترشيحاتنا

تصعيد خطير.. حركة طالبان تشن أول هجوم على عاصمة ولاية بأفغانستان

صباح البلد يحيي ذكرى ملحمة البرث واستشهاد البطل أحمد منسي| شاهد

العربية للتصنيع : مباحثات مع ألمانيا لتوطين تكنولوجيا صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

وزيرة الهجرة: توطين صناعات الجيل الرابع بخبرات علمائنا في الخارج

اختناق مروري .. تعرف على الحركة المرورية اليوم 7-7-2021

احتجاز رهائن داخل بنك في روسيا.. وتحرك أمني كبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

دعم كامل لاشقائنا..وزيرة الصحة: نقل منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي للسودان

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

حكم ارتداء المايوه الشرعي «البوركيني» .. عالم بالأوقاف يحسم الجدل

في عيد ميلاد لمياء الجداوي.. حقيقة قرابتها بـ رجاء الجداوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ