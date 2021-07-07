عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شاهد| تنفيذ خطوط انحدار عملاقة ضمن تطوير منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة

الماسورة
الماسورة

قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، لمتابعة أعمال تنفيذ خطوط انحدار الصرف الصحى  العملاقة الجاري تنفيذها ضمن  تطوير منظومة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، والتخلص من الكميات الزائدة من مياه الأمطار، والتى يتم تنفيذها بالتزامن مع أعمال تطوير الطرق بالتجمع الأول بالمدينة بهدف استغلال أعمال التطوير الجارية. 


وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن خطوط الانحدار الرئيسية الجاري تنفيذها  تعد جزءا من مشروع الحل الآجل لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، وتتراوح أقطار الخطوط من(800مم : 1800 مم ) ويتم تنفيذها بالتجمع الأول لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده. 


وأوضح المهندس أمين غنيم،  أن 8 شركات مقاولات تعد من كبرى الشركات التى تعمل فى مجال البنية التحتية والطرق تعمل فى تطوير ورفع كفاءة طرق ومحاور التجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة لسرعة الانتهاء من الأعمال، مضيفاً أن إجمالى أطوال هذه الطرق يصل إلى ٣٥ كم، ويستهدف  زيادة عرض الحارات المرورية بين 4 و6 حارات بكل اتجاه، بالإضافة إلى حارتي الخدمة، ويعمل هذا التطوير على رفع معدلات  السيولة المرورية وربط القاهرة الجديدة بمحاور مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائرى، فضلا عن الربط المباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

تجدر الإشارة، إلى أن أعمال التطوير الجارية بالتجمع الأول، تشمل محور السادات بطول 11 كم،  حيث يعتبر مدخلا رئيسيا للتجمع الأول، وجارٍ تعديل المحور بتقاطعه مع محور مصطفى كامل، وأعمال تطوير محور يوسف السباعي بطول 11 كم، حتى ربطه بطريق السويس، وكذا أعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.5 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي، وأعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.5 كم من الطريق الدائري  وحتى مصطفى كامل، وكذا أعمال تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم.

ويعمل هذا التطوير على رفع معدلات  السيولة المرورية وربط القاهرة الجديدة بمحاور مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائرى، فضلاً عن الربط المباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.02.34 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.02.34 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.02.39 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.02.39 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.02.44 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.02.44 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.03.02 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.03.02 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.03.03 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.03.03 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.03.04 AM (1)
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.03.04 AM (1)
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.03.04 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.03.04 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.03.06 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.03.06 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.03.07 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.03.07 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.03.08 AM
WhatsApp Image 2021-07-07 at 9.03.08 AM
الصرف الصحى هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الطريق الدائرى مياه الصرف المجتمعات العمرانية القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى ٢٣٥درجة

رطوبة عالية..الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا

الاتحاد الأوروبي يحدد المجرم الحقيقي وراء "مجاعة" تيجراي

التقرير الكامل لـ انهيار عقار بالعطارين بالإسكندرية

المقاصة يفتح صفحة الأهلي ويبرئ عبدالجليل من هجوم الزملكاوية

ملك البحرين يلتقي 12 سفيرا في المملكة .. لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على جثة طفل محترقة في مقابر بقنا بعد أيام من غيابه

الصحة تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات: تسبب ترسبات الأملاح على الكلى.. تفاصيل

توتر وارتباك.. إثيوبيون يتحركون ضد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

حكم ارتداء المايوه الشرعي «البوركيني» .. عالم بالأوقاف يحسم الجدل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

دعم كامل لاشقائنا..وزيرة الصحة: نقل منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي للسودان

حتى بعد اللقاح .. أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تظهر على المتلقين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| تنفيذ خطوط انحدار عملاقة ضمن تطوير منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

فيديو

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ