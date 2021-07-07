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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تسليم قطعة أرض بمساحة ١٠ أفدنة لإقامة جامعة سينجور بمدينة برج العرب الجديدة

مدينة برج العرب الجديدة
مدينة برج العرب الجديدة

صرح المهندس أحمد ابراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم تسليم  قطعة أرض بمساحة ١٠ أفدنة بمنطقة المحور المركزي للمدينة لإقامة مقر لجامعة سينجور بالمدينة. 


وأوضح رئيس الجهاز، أن الجامعة سيتم تنفيذها بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وستختص  بالدراسات السياسية للدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، والتى تضم العديد من التخصصات، لافتاً إلى أن ذلك يأتي  في اطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية، بجانب الإرتقاء بمدينة برج العرب الجديدة ووضعها على الخريطة الاستثمارية  للدولة.

 

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وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه  سبق افتتاح  الجامعة المصرية اليابانية بالإضافة إلي تخصيص مساحة ١٠ أفدنة للجامعة التكنولوجية بمنطقة الجامعات والجاري  تنفيذها حالياً.

وعلى صعيد آخر اليوم، تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ومنها مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"JANNA" للإسكان الفاخر، ومشروع الإسكان المتميز، ومشروع الفيلات، وغيرها.

وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة "المنصورة الجديدة" تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي متميز)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.

وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، كما يجرى الانتهاء من تنفيذ 11.232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، ويجرى تنفيذ 58 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، بجانب تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، بينما تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية (2 مدرسة تعليم أساسي - مركز صحي - 8 أسواق تجارية - مركز شرطة وإطفاء - وغيرها)

وقال الوزير، إنه جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والتى تقع على مساحة 127 فداناً، وتضم الجامعة (كلية المعاملات القانونية الدولية وكلية إدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – كلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشرى – كلية صيدلة – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة).

وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، كما يجرى الانتهاء من تنفيذ 11.232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، ويجرى تنفيذ 58 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، بجانب تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).

برج العرب الجامعة المصرية اليابانية اللغة الفرنسية الهيئة الهندسية منظومة التعليم المنظومة التعليمية الخريطة الاستثمارية

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