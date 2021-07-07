وزير القوى العاملة يهنئ محافظ القاهرة بالعيد القومي للمحافظة

سعفان يهنئ عبد العال بالعيد القومي للقاهرة

هنّأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، اللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة .

ذكرى مرور 1052 عاماً على تأسيس القاهرة

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان في برقية التهنئة لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال : إن العيد القومي للمحافظة والذي يوافق يوما خالدا في تاريخ الوطنية المصرية عامة وشعب القاهرة خاصة : "ذكرى مرور 1052 عاماً على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م ، في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي .

تحسين الخدمات لأبناء القاهرة

وأعرب وزير القوي العاملة محمد سعفان ، لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيًا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا العزيز .