عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رطوبة عالية..الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا

الطقس غدا
الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، سوف يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية، يصاحب ذلك ارتفاع نسبي في الرطوبة على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد إن الطقس غدا، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
ويكون الطقس غدا معتدل الحرارة ليلا، رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون هناك نشاط للرياح خلال الطقس غدا، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27.

وحول نسب الرطوبة في الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى والصغرى 35، السواحل الشمالية 92 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

الطقس غدا الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة الآن

ترشيحاتنا

ماذا يعني فقدان تويتر لـ حصانتها في الهند؟

للبنات.. سعر ومواصفات هيونداي i10 موديل 2021 في مصر | صور

16,1 % زيادة في عدد مشتركي الإنترنت عن طريق ADSL

بعد قصة حب طويلة .. زوج يفاجئ زوجته بطلب صادم في شهر العسل

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى ٢٣٥درجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على جثة طفل محترقة في مقابر بقنا بعد أيام من غيابه

الصحة تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات: تسبب ترسبات الأملاح على الكلى.. تفاصيل

توتر وارتباك.. إثيوبيون يتحركون ضد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

حكم ارتداء المايوه الشرعي «البوركيني» .. عالم بالأوقاف يحسم الجدل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

دعم كامل لاشقائنا..وزيرة الصحة: نقل منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي للسودان

بعد نشرها فيديوهات فاضحة..الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه تنتظر فتاة التيك توك موكا حجازى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| تنفيذ خطوط انحدار عملاقة ضمن تطوير منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

فيديو

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ