رطوبة عالية..الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، سوف يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية، يصاحب ذلك ارتفاع نسبي في الرطوبة على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد إن الطقس غدا، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس غدا معتدل الحرارة ليلا، رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون هناك نشاط للرياح خلال الطقس غدا، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27.

وحول نسب الرطوبة في الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى والصغرى 35، السواحل الشمالية 92 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.