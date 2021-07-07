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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعلام النواب تزور المعبد اليهودي وتعلن تبنيها لكل ما يحقق نهضة بالآثار والثقافة

مجلس النواب
مجلس النواب

زار الوفد البرلماني من لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلماني وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  امس الثلاثاء  المعبد اليهودي الواقع في شارع النبى دانيال بمحطة الرمل بالإسكندرية لمتابعة العمل داخل المعبد بعد التطوير الذى شهده في ٢٠١٧ .

حيث أكد الدكتور نادر مصطفى أن  مشروع الترميم بدأ فى أغسطس 2017 وذلك تحت إشراف وزارة الآثار، و بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية في 17 مايو 2017.

وأضاف "مصطفى "أن وجود المعابد والمتاحف  يؤكد أن مصر احتضنت الثقافات  والحضارات من جميع الديانات وحافظت على التراث والتاريخ على مر العصور.

وأكد محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية أن المعبد اليهودي تعود قصة إنشاء  المعبد بالإسكندرية إلى الحقبة التاريخية التي كانت فيها الإسكندرية موطنا للجالية اليهودية، مضيفا أن المعبد اليهودي  أحد أهم المباني الأثرية الدينية بمحافظة الإسكندرية ويطلق عليه معبد "الياهو هانبى"، يسع 700 مصلٍ، وقد أنشأته الجالية اليهودية بالإسكندرية فى عام 1881 ميلادية، وقد تم تسجيله فى مجلد الآثار تحت رقم 16 لسنة 1987، ويوجد بالمعبد عدد 63 سفرا من الأسفار اليهودية بالمعبد أى 63 نسخة قديمة من التوراة، وهى لها قيمة دينية وأثرية كبرى.

مشيرا إلى أن  وزارة الآثار المصرية ، أعلنت  الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع ترميمه و التي تضمنت التدعيم الإنشائي للمبني و الترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية و الحوائط المزخرفة و كذلك العناصر الخشبية والنحاسية بالإضافة إلى تطوير نظم الإضاءة الحديثة و التأمين و الإنذار و ذلك تمهيدا لافتتاحه في شهر يناير 2020.

من جانبه أعلن  النائب تامر عبدالقادر أمين سر لجنة الثقافة والاعلام تبنى اللجنة كل الطلبات التي تحقق نهضه في قطاع الآثار والثقافة وما يتعلق بمجال عملها.

الوفد البرلماني وزارة الآثار المعبد اليهودي شارع النبى دانيال محطة الرمل

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