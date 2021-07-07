عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل إريقية النواب: ثقتنا مطلقة فى الرئيس السيسى بشأن ملف سد النهضة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أنه من المعروف أن مصر تحصل على 97% من مواردها المائية من نهر النيل، وهو ما يختلف عن باقي دول العالم ، مشيداً بدور القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية فى التعامل الجاد مع ملف سد النهضة.

 

وقال " جالى " فى بيان له أصدره اليوم ، إن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية فوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن هذا الملف ، مؤكداً ان هناك ثقة تامة ومطلقة من الشعب المصرى فى قيادته السياسية وعدم تفريطها فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.

 

وأوضح النائب رزق جالى نصر، أن مصر قبلت بمفاوضات طويلة اتخذتها بمنتهى الجد فى الوقت الذى كانت إثيوبيا تتعامل معها بالرعونة والتعنت حيث إن نظام " آبي أحمد "  فشل فى إنهاء الصراعات العرقية والحروب الداخلية، وهو ما يدفعه لمزيد من التعنت فى مسألة سد النهضة للتغطية، مشيداً بتحرك السفير سامح شكرى وزير الخارجية على جميع المستويات قبيل طرح ملف سد النهضة على مجلس الامن غداً الخميس.

 

وطالب النائب رزق جالى نصر الله، من مجلس الامن الاطلاع بمسئولياته من اجل الحفاظ على الامن والسلم الدوليين ولمواجهة التعنت الاثيوبى واتخاذه لقرارات احادية تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية خاصة بعد اعلان اثيوبيا البدء فى الملء الثانى لسد النهضة ، مطالباً من اثيوبيا ان تعى جيداً أن مصر قيادة وحكومة وشعباً لن تتنازل ابداً عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مياة النيل السفير سامح شكرى وزير الخارجية الملء الثاني لسد النهضة اثيوبيا

ترشيحاتنا

وجوه متعددة للتحرش.. معاشرة بإبتزاز وملامسة جسد مريضة وتصوير فتيات من الخلف

زوجة الشهيد أحمد منسي تحيي ذكرى استشهاده: أبطال البرث الله يرحمهم كلهم

وزارة التعليم تنفي إجراء تعديلات في جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021

حاملات طائرات القوات البحرية الملكية البريطانية تعبر قناة السويس

كلية طب الأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج طلاب الزمالة

والده احتسبه عند الله.. صدى البلد داخل منزل  الطفل "أنس" غريق حمام سباحة نادى قارون الرياضى بالفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان «الكاف»

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

العثور على جثة طفل محترقة في مقابر بقنا بعد أيام من غيابه

هبوط أرضى بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة في القليوبية

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

حكم ارتداء المايوه الشرعي «البوركيني» .. عالم بالأوقاف يحسم الجدل

الصحة تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات: تسبب ترسبات الأملاح على الكلى.. تفاصيل

توتر وارتباك.. إثيوبيون يتحركون ضد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

شاهد| تنفيذ خطوط انحدار عملاقة ضمن تطوير منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف| الصين تطلق قمرًا صناعيًا فريدًا من نوعه

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

اﻟﻤﺰﻳﺪ