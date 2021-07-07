وكيل إريقية النواب: ثقتنا مطلقة فى الرئيس السيسى بشأن ملف سد النهضة

أكد النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أنه من المعروف أن مصر تحصل على 97% من مواردها المائية من نهر النيل، وهو ما يختلف عن باقي دول العالم ، مشيداً بدور القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية فى التعامل الجاد مع ملف سد النهضة.

وقال " جالى " فى بيان له أصدره اليوم ، إن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية فوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن هذا الملف ، مؤكداً ان هناك ثقة تامة ومطلقة من الشعب المصرى فى قيادته السياسية وعدم تفريطها فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.

وأوضح النائب رزق جالى نصر، أن مصر قبلت بمفاوضات طويلة اتخذتها بمنتهى الجد فى الوقت الذى كانت إثيوبيا تتعامل معها بالرعونة والتعنت حيث إن نظام " آبي أحمد " فشل فى إنهاء الصراعات العرقية والحروب الداخلية، وهو ما يدفعه لمزيد من التعنت فى مسألة سد النهضة للتغطية، مشيداً بتحرك السفير سامح شكرى وزير الخارجية على جميع المستويات قبيل طرح ملف سد النهضة على مجلس الامن غداً الخميس.

وطالب النائب رزق جالى نصر الله، من مجلس الامن الاطلاع بمسئولياته من اجل الحفاظ على الامن والسلم الدوليين ولمواجهة التعنت الاثيوبى واتخاذه لقرارات احادية تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية خاصة بعد اعلان اثيوبيا البدء فى الملء الثانى لسد النهضة ، مطالباً من اثيوبيا ان تعى جيداً أن مصر قيادة وحكومة وشعباً لن تتنازل ابداً عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل.