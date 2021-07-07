نائب يطالب بتجهيز استراحات المعلمين المنتدبين للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة بشكل لائق

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة توفير الدعم اللازم للمعلمين المشرفين والمراقبين على امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المراقبين على الامتحانات يكونوا من خارج مكان إقامتهم مما يضطرهم للانتقال إلى أماكن بعيدة، الأمر الذي قد يدفعهم في كثير من الأحيان إلى المبيت في أماكن الامتحانات.

وشدد عضو مجلس النواب، بضرورة توفير استراحات لائقة بالمعلمين المنتدبين، خصوصا وأن بعض الاستراحات ليست على المستوى المطلوب.

وأكد محمد عبد الله زين الدين، أن بعض المعلمين المنتدبين للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة اشتكوا من تدني مستوى الاستراحات المخصصة والتي يبلغ عددها 773 استراحة بمختلف محافظات الجمهورية.