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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم توقع بروتوكولا جديدا لـ تقديم تعليم متميز للتلاميذ ذوى القدرات الخاصة

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان والاتحاد النوعي للأندية الروتاري في جمهورية مصر العربية، بشأن دعم جهود الوزارة لتقديم تعليم متميز للتلاميذ ذوى القدرات الخاصة.

 

وقال وزير التربية والتعليم  إن الدولة تولي اهتماما غير مسبوق بـ ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بحقوقهم في جميع مجالات الحياة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى بدورها لتقديم أقصى ما يمكن تقديمه لصالح دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وتمثل ذلك في عقد العديد من الشراكات مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لذلك خصصت الوزارة في خطتها لتطوير التعليم برامج متعددة لخدمة ذوي الاحتياجات.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه بناءً على الأهداف المشتركة بين الثلاثة أطراف تم إعداد هذا البروتوكول لدعم جهود الوزارة في إمدادها بأدوات غرف مصادر وفق القائمة المعدة من الوزارة بعدد 30 غرفة مصادر وتدريب توعوي عن الدمج وفق الحقيبة التدريبية المعدة بوزارة التربية والتعليم.

 

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من جهته، أكد حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، حرص البنك على المشاركة مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في العديد من المجالات، وعلى رأسها الاهتمام بالبيئة المحيطة لذوي القدرات الخاصة.

 

من جانبه، رحب المهندس ياسر نشأت محافظ المنطقة الروتارية، بالتعاون مع الوزارة، مؤكدًا أهمية دور الاتحاد النوعى لأندية الروتارى فى دعم العملية التعليمية، وأن يكون هناك حق لكل طفل في الحصول على تعليم ذو جودة، بما في ذلك التلاميذ ذوي الاحتياجات.

 

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، وشرين حمدى المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، وحسن غانم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب ببنك الإسكان والتعمير، ووليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية ببنك الإسكان والتعمير، والمهندسة جيهان الجولى مسئول العلاقات بالبنك، والمهندس ياسر نشأت محافظ المنطقة الروتارية، والدكتورة ريم عبد المجيد نائب رئيس لجنة ذوى الإعاقة ومسئول المشروع الروتارى.

التعليم وزير التربية والتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام غير مسبوق الدولة

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