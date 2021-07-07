عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان العاصي تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

ايمان العاصي
ايمان العاصي

تذكرت الفنانة إيمان العاصي والدها بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام".

 

ونشرت إيمان العاصي صورا مع والدها وعلقت عليها قائلة: "واحشني يا حبيبي قووووي واحشني والله مش قادرة اصدق ولا استوعب وعايشة كأنك معانا لسه الله يرحمك يا حبيبي بحبك قوي يا بابا”.

 

بعد وفاته.. إيمان العاصي توجه رسالة مؤثرة لوالدها في عيد الأب

دينا فؤاد تنعى والد إيمان العاصي

وودعت إيمان العاصي والدها قائلة: “الله يرحمك يا نور عيني الله يرحمك يا حبيب قلبي يا أغلى حاجة عندي وحشتني قوي، اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار، اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً، اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور”.


 وحرص مجموعة من الفنانين على التواجد مع الفنانة إيمان العاصي خلال دفن والدها بمقابر العائلة بمدينة 15 مايو، ومنهم دينا فؤاد، وأحمد صلاح حسني، وعزوز عادل والمؤلف محمد سيد بشير.

إيمان العاصي الفنانة ايمان العاصي إيمان العاصي دينا فؤاد

ترشيحاتنا

لأول مرة في القاهرة.. تسليم عقود عربات متنقلة للشباب

اخماد حريق بمحول كهرباء في حدائق الاهرام دون إصابات

السينما السعودية تبهر باريس بأعمال فنية غير مسبوقة

غرامة 10 آلاف جنيه لـ طبيب بيطري تحرش بـ الفنانة زينب غريب

مدرسين وممرضات.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظائف بمرتبات مميزة

تعاون بين مصر وماليزيا لتبادل الخبرات في مجال إنتاج الزيوت| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

نائب الزمالك يكشف حقيقة منصب حسن شحاته الجديد في النادي

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

حكم ارتداء المايوه الشرعي «البوركيني» .. عالم بالأوقاف يحسم الجدل

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

العثور على جثة طفل محترقة في مقابر بقنا بعد أيام من غيابه

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

هبوط أرضى بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

شاهد| تنفيذ خطوط انحدار عملاقة ضمن تطوير منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة

فيديو

فيديو جراف| الصين تطلق قمرًا صناعيًا فريدًا من نوعه

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

اﻟﻤﺰﻳﺪ