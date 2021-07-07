طلب روسي من أوروبا وأمريكا بشأن الأزمة السورية

قال مسئول روسي إن روسيا تأمل في أن يعدل الغرب موقفه من سوريا، وفق ماذكرت وسائل اعلام روسية.

وأشار ألكسندر لافرنتييف، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن كلفا خبراء بإجراء مشاورات حول القضايا الملحة ، بما في ذلك سوريا ، بعد قمة جنيف.

وقال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف للصحفيين يوم الأربعاء، إن روسيا تتوقع من الغرب تعديل موقفه بشأن سوريا لصالح تقديم مساعدات إنسانية واجتماعية واقتصادية أكبر لهذا البلد.

وتابع : "نأمل أن يتخذ الغرب قرارا بتعديل موقفه من سوريا لصالح عنصر إنساني أكبر وتركيز اجتماعي واقتصادي".

وأشار لافرينتييف، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن كلفا خبراء بإجراء مشاورات حول القضايا الملحة ، بما في ذلك سوريا ، بعد قمة جنيف، مشددا على أن قمة الرئيسين في جنيف كانت بناءة ومشجعة للغاية".

وفي 16 يونيو ، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن محادثات في جنيف.

وكان ذلك أول لقاء وجهاً لوجه بينهما كرؤساء دول وأيضًا أول قمة روسية أمريكية منذ عام 2018.