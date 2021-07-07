الصحة: نقل منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي إلى السودان.. نواب: ترجمة لعمق علاقات البلدين.. وخطوة بناءة لحلحلة أزمة سد النهضة.. والسودانيون يمرون بمرحلة فارقة.. ونقل خبرات المصريين حتمي

برلمانية:

مصر حققت تجربة رائدة فى القضاء على فيروس سي

نائبة:

حرص الرئيس السيسي على تقديم الدعم الصحي للأشقاء السودانيين له مردود سياسي وصحي

برلمانية:

دعم مصر للسودان ليس بجديد على القيادة السياسية

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، وزير الصحة بدولة السودان الدكتور عمر النجيب، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر والسودان ومد جسور التعاون بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حسام حسني مستشار الوزيرة للتميز الإكلينيكي وأمين عام الزمالة المصرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، والدكتور محمد جاد مستشار الوزيرة للعلاقات الصحية الخارجية، ومن الجانب السوداني كل من سفير دولة السودان بالقاهرة السفير محمد إلياس، ومدير عام الإدارة العامة للصحة العالمية بوزارة الصحة السودانية الدكتورة أمل الفاتح، ومدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية الدكتور محمد حافظ، والملحق الطبي بالسفارة السودانية الدكتور رشيد حمزة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم كافة سبل الدعم الصحي للأشقاء السودانيين، بما يساهم في دعم المنظومة الصحية بالدولة الشقيقة، انطلاقًا من المسئولية المشتركة بين البلدين ودور مصر الريادي في القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين لدعم القطاع الصحي بالسودان في مجالات مكافحة الأمراض المعدية والوبائية، والتعليم الطبي المهني، بالإضافة إلى توطين صناعة الدواء بالدولة الشقيقة، وتبادل الخبرات بين البلدين في مواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرين ناقشا العمل بمبادرة "رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي" بالسودان، حيث أكدت الوزيرة أن الوفد المصري قد أنهى خلال الفترة الماضية تجهيز 5 مراكز بالسودان للعمل بالمبادرة، وتدريب الأطباء السودانيين على بروتوكولات التشخيص والعلاج، كما أشارت إلى توفير أجهزة الـ " pcr" والكواشف الطبية، بالإضافة إلى توفير جرعات أدوية تكفي لعلاج 250 ألف مواطن سوداني.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بنقل خبرات وزارة الصحة المصرية في التغلب على كافة التحديات المتعلقة بتوفير الأكسجين الطبي للمعنيين في وزارة الصحة السودانية، تلبيةً لرغبة الجانب السوداني خلال الاجتماع بالاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن، مضيفًا أن الوزيرة استعرضت آلية العمل بمنظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي بالوزارة ومتابعة معدلات الاستهلاك والمخزون بالمستشفيات من خلال منظومة إلكترونية، بالإضافة إلى آليات توفير مخزون استراتيجي كاف من الأكسجين الطبي بجميع المحافظات.

وتابع أنه تم الاتفاق أيضًا على تحديث بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين عام 1970 فيما يخص مكافحة "بعوضة الجامبيا" في السودان وتفعيل العمل به خلال شهر أغسطس المقبل، وأوضحت أن حملات مكافحة "بعوضة" الجامبيا يقوم بتنفيذها فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية من خلال رحلتين: الأولى للتقصي والترصد للحشرات الضارة على مسافة 850 كم وتبدأ من الحدود بين البلدين حتى منطقة وادي حلفا بالسودان، والثانية لعلاج المصابين بالأمراض الناتجة عن هذه البعوضة، مما يساهم في الحماية الصحية لمواطني الدولتين.

وأشار "مجاهد" إلى أن الاجتماع تناول التعاون بين البلدين في مجال الأدوية، موضحًا أن الوزيرة أكدت حرصها على دعم توطين صناعة الدواء بالسودان خاصة الأدوية الحيوية، من خلال التعاون مع شركات الأدوية بالسودان وتشجيع كبرى شركات الدواء الوطنية في مصر على زيادة ضخ الاستثمارات بالدولة الشقيقة، كما أكد الوزيران أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال البحث العلمي للأمراض الوبائية.

وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بهذه الخطوات الجادة التى تتبناها مصر لتقديم يد العون والمساندة للأشقاء السودانيين، مؤكدين أن هذا ليس بجديد على القيادة السياسية التى لا تتوانى لحظة فى دعم القارة السمراء.

بداية ثمنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، جهود اجتماع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بنظيرها السوداني ، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر والسودان ومد جسور التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكدت" سعيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نقل منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي للسودان، قرار سياسي ، استراتيجي ، وإنساني ، مشيرة إلى أن السودان من أكثر الدول العربية احتياجا للدعم ، و حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم كافة سبل الدعم الصحي للأشقاء السودانيين،بشكل يعمل على دعم المنظومة الصحية بالدولة الشقيقة، ليس بجديد على القيادة السياسية مع الأشقاء .

وأوضحت أنه فى ظل الظروف الطارئة التى تواجهها دولتا المصب، تتطلب تكاتفا كليا من كافة الجوانب، لافتة إلى أن تقديم مصر الدعم الطبي ،بمثابة استراتيجية بناءة لحلحلة ملف أزمة سد النهضة ،معقبة:" بوجود دول الجوار جنبا إلى جنب يعزز و يقوي الموقف المصري فى حل القضية ".

مصر حققت تجربة رائدة فى مكافحة فيروس سي

وأشارت إلى أن العمل بمبادرة "رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي" بالسودان، قرار حكيم، سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على الأشقاء السودانيين ، لاسيما وأن مصر حققت تجربة رائدة فى مكافحة فيروس سي ، واستطاعت أن تحقق مكانة عالمية في هذا الشأن، معقبة:" فيروس سي ، من أكثر الفيروسات استيطانا بالسودان ، ومصر لديها كميات متوفرة من العلاج ، وتقديمها الدعم لهم ، يساندهم في تخطي محنتهم".

ووجهت عضو صحة النواب ، تحية شكر وإجلال للرئيس عبد الفتاح السيسي، على بذله الجهود ، ومتابعة كافة القضايا الداخلية والخارجية عن كثب، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه ، أكدت النائبة، عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم كافة سبل الدعم الصحي للأشقاء السودانيين، له شق سياسي ، وصحي لاسيما وأن مصر والسودان بمثابة دولة واحدة، يدعمان بعضهما البعض لمواجهة الظروف الحالية.

وأشارت" الألفي" في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن نقل منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي للسودان، لاسيما في هذا الوقت الاستثنائي ، وما تفرضه جائحة كورونا من ظروف، توجه حكيم يساعدها على مواجهة أي موجة جديدة لفيروس كورونا ، مؤكدة أن مصر أحرزت نقلة نوعية ملحوظة فى توفير الأكسجين السائل، إلى جانب توفيرها تانكات في معظم المستشفيات، علاوة على استحداثها نظاما الكترونيا للإبلاغ عن عجز كميات الأكسجين مركزيا ، وبالتالي يتم التدخل على الفور، منعا لحدوث أي تضاربات محتملة.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر حققت تجربة رائدة في القضاء على فيروس سي ، واستطاعت و بخطى ثابتة أن تحرز تقدما عالميا في هذا الشأن ، إلى جانب توفيرها العلاج بأسعار زهيدة ، مقارنة بالسعر العالمي ، لافتة إلى أن ذلك جاء نتيجة لحصول الدولة المصرية على حق تصنيع الأدوية في الداخل.

علاج مليون أفريقي من فيروس سي" بالسودان سيكون له المردود السياسي الأضخم بين دول العالم

ولفتت “ الألفي ” أن العمل بمبادرة الرئيس لمعالجة مليون أفريقي من فيروس سي ، دليل على حرص القيادة السياسية بإيلائها الاهتمام الأكبر لتوفير الرعاية الصحية للأشقاء السودانيين ، لاسيما وأن مصر متكفلة بالجانب المادي لهذه المبادرة ، مشيرة إلى أن كل هذا الدعم المقدم للأشقاء السودانيين سيكون له المردود السياسي الأضخم بين دول العالم.

واستطردت: السياسة والاقتصاد لا ينفصلان، و القارة الأفريقية قارة خصبة ، فلو تكاتفت مع بعضها البعض ، هذا التكاتف حتما سيحقق لها قوة سياسية عالمية ، وتستطيع فرض متطلباتها على مستوى عالمي".

وفى سياق متصل ، أشادت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بجهود مصر المبذولة لتوفير اللقاحات مستقبلاً للأشقاء الأفارقة، بعد تلبية الاحتياج المحلي، مثمنة أيضا جهود الدكتورة هالة زايد في التواصل الدائم مع وزارة الصحة السودانية لتلبية احتياجاتها بما يساهم في استدامة علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع الصحي.

وأضافت عضو صحة النواب أن السودان تمر بمرحلة حرجة، وتحتاج لمزيد من الدعم الصحي، لافتة أنها خلال الفترات القليلة الماضية ، شهد المستوى الصحي حالة من التدهور، ولا يوجد من هو أجدر من الدولة المصرية لتقديم يد العون والمساندة للأشقاء السودانيين، و مصر سباقة دائما فى تقديم الدعم الصحي للسودان الشقيق.