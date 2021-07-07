"مستثمري أسيوط": ارتفاع الطاقة التشغيلية لمصانع المحافظة لـ 80% وزيادة الإنتاج 100%

قال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن المصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظة تعمل بنحو 80% من طاقتها التشغيلية لتبلية احتياجات الأسواق سواء بمحافظات الصعيد أو الوجه البحري.

وأضاف “حمزة”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن معدلات الإنتاج والمبيعات ارتفعت بنسبة 100% منذ بداية العام الجاري، وهناك تحسن ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي نتيجة الانتشار الواسع لفيروس كورونا في العالم.

وأشار رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إلى أن الصناعات المكملة هي السبيل الوحيد لتنمية الصعيد والحد من البطالة ومنع الهجرة الداخلية إلى العاصمة، مطالبا بإقامة مصانع خارج المدن الصناعية فى القرى والمراكز آمنة بيئيا؛ لتشغيل أبناء القرى، واستغلال موارد المراكز والمحافظات خاصة فى قطاع الحرف اليدوية.



وأوضح أن إطلاق الدولة لمشروع تطوير القرى المصرية يدعم تسويق منتجات المصنعين، ويضمن بيعها، وأيضا دفعة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر.



وأكد “حمزة”، أن أغلب الصناعات فى محافظات الصعيد صغيرة ومتوسطة وتتركز فى القطاع الزراعى، وتستوعب أعداد كبيرة من العمالة فى الوجه القبلى.

أداء الاقتصاد المصري

وعلى صعيد منفصل، قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن أداء الاقتصاد المصري حصد خلال الأعوام الماضية العديد من الإشادات الدولية والتي تمثل دليلا عمليا على تحسن وتطور معدلات نمو وأداء الاقتصاد المصري.

وأضاف أحمد شوقي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، ويرجع ذلك ما قدمه الاقتصاد المصري خلال السبع سنوات الماضية نموذج ناجحا من مواجهة للمعوقات والتحديات وعبور العديد من الازمات الاقتصادية وتحقيق إنجازات على ارض الواقع .



وتابع الخبير المصرفي: ويتضح ذلك من خلال قدرة الاقتصاد المصري في الصمود أمام الازمة العالمية الناتجة من انتشار ازمة فيروس كورونا وتحقيق معدل نمو 3.6% في ظل حالة الركود التي أصابت كافة الاقتصاديات الكبرى بدول العالم وانخفاض معدلات نموها العالم.

واستطرد “ساهم تحقيق هذا المعدل في قدرة الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو حقيقية 5.6% خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بمتوسط قدرة 2.3% خلال الفترة 2011-2014 والذي يرجع لتنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري واستدامتها واهمها الاداء الايجابي لتطور حجم الاستثمارات وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك والذي يعد المحرك الرئيسي للنمو لسنوات مستقبلية”.

وأشار إلى سعي الحكومة لخفض حجم الدين المحلي بعد أن كان متجاوزاً لاجمالي الناتج المحلي المصري في عام 2016/2017 ليصل الي 108% من الناتج المحلي واستمر في سلسلة متتالية من الانخفاضات مدعومة بزيادة في حجم الناتج المحلي ليصل الي 91.1% بنهاية يونيو 2017، ومحقق انخفاض ليصل الي 83.3% بنهاية يونيو 2018 ليصل الي 80.5% بنهاية يونيو 2019 لينخفض مرة أخرى ليصل الي 77.4% في مارس بالعام المالي 2019/2020.

وتابع “انخفاض معدلات الفقر خلال العام 2019/2020 ليصل الى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في العام 2017/2018، وفقًا للنتائج الاحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. والذي يعد من أكبر معدلات الانخفاض نوعياً منذ 20 سنة والذي يعكس الأداء السليم لأداء الحكومة المصرية”.

واستكمل “فضلاً عن قدرة الحكومة على السيطرة على معدلات التضخم والتي كانت من اهم الضروريات التي سعت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في احتواء معدلات التضخم والتي لها اثر هام في انخفاض واستقرار أسعار السلع لتحسن المستوى المعيشي للمواطن المصري حيث بلغ معدل التضخم في يونيو ويوليو 2014 حيث كانت 8.2% و11.04% وشهد ارتفاع ملحوظ بعد بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 ليصل الي 32.95% في يوليو 2017 متبوعاً بسلسلة متتالية من الانخفاضات الملحوظة وكانت اقل نقطة انخفاض خلال الفترة الماضية في معدل التضخم 3.14% في أكتوبر 2019، و 3.36% في أغسطس 2020 ليصل معدل التضخم بعد الارتفاع الكبير الي 4.1% بنهاية ابريل 2021 وهو ما يظهر قدرة أجهزة الدولة على احتواء الضغوط التضخمية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري والعالمي”.

ولفت إلى أن انخفاض معدل التضخم ساهم في تحسن أداء الجنيه المصري لنجاح تطبيق المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث شهد أداء الجنية المصري العديد من المحطات امام الدولار الأمريكي بعد تعويم الجنية ليصل سعر الدولار الأمريكي الي 15.63 جنية مصري بعد ان تجاوز 19 جنية مصري عقب التعويم مباشرة بنسبة تحسن قدرها 18% خلال اخر 5 أعوام والتي ساهمت في القضاء على السوق السوداء للعملات والتي كانت أحد أهم عوامل انخفاض معدل نمو الاقتصادي المصري.