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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«عائلة شَكل».. جديد «القاهرة تياترو» بنكهة كوميدية

صدى البلد

تستمر فرقة «القاهرة تياترو»، فى تصوير حلقات مسلسل «ست كوم» حمل عنوان «عائلة شكل»، والذى يعتبر أولى تجاربها فى الميديا.
المسلسل لاقى قبول كبير من متابعين ورواد السوشيال ميديا، بعد طرح أولي حلقاته، والعمل من تأليف وإخراج محمد فاروق، وتنفيذ أحمد ثابت.
ويحكى المسلسل عن عائلة بسيطة من الطبقة المتوسطة، مكونة من خمسة أفراد، وهم رب الأسرة «شَكل»، وزوجتة «هريسة»، وأبنائه الثلاثة «محمود، حنان، هادى»، إضافة إلى الجار اللدود لـ«شكل»، وهو «عم شحاته».
المسلسل تدور أحداثه فى اطار اجتماعى كوميدى ومواقف مختلفة تحدث للأسرة كل حلقة، وهو من بطولة محمد فاروق ويشاركة الفنانين «عمر زيزو، باتريسيا سالم، وأحمد ماهر، محمد ياسر، جنى مسعد كامل، عمرو، منصور عبد الحليم، ياسمين».
ومن المقرر استمرار التصوير حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

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