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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«الوديعة».. رواية لـ«رأفت محمود» تشارك فى «معرض الكتاب»

صدى البلد

صدر حديثًا رواية "الوديعة" للكاتب رأفت محمود والتي تشارك في معرض القاهرة للكتاب، وتقع في 372 صفحة من الحجم المتوسط، عن دار اللوتس للنشر والتوزيع، وهي رواية تنطوي على مضامين إنسانية وسياسية، وكتبت بلغة سهلة وممتع وباللغة العربية الفصحى.

وتعد الرواية أول عمل أدبي ينشر له، وإن كان يوجد عدة أعمال أخرى جاري الانتهاء منها ومراجعتها قبل النشر تباعًا خلال الشهور القادمة.

وتقوم الرواية بسرد حياة عدد من الشخصيات، يقوم أحدهم بالعبث بصندوق وديعة في أحد البنوك تملكه سيدة مصرية من أصل أرمني، والذي يعتبر كصندوق باندورا الذي خرجت منه كل الشرور، ولتعود صاحبة الصندوق من أمريكا لأخذ وديعتها بعد أكثر من عقدين، لتجد نفسها وآخرون يواجهون عالم خفي يطاردهم ويرغب في قتلهم، ويتم اكتشاف عوالم غيبت عنهم وإنهم كانوا في احتياج إلى تلك المواجهة لاكتشاف حقائق حول أنفسهم والعالم الذي يحيون فيه.

وعلي الرغم من أنها التجربة الأولى للكاتب في مجال النشر إلا أنه أجاد البناء السردي للرواية والوصف لشخصياتها، وطريقة العرض لعلاقات ابطالها والذين يظهرون تباعًا، والتي تدور أحداثها ما بين مصر وقبرص ولندن بصفة رئيسية.
وتتوقف الرواية عند أحداث مهمة منها نكسة 67 ومقتل السادات وعلاقة ذلك بما يمر به أبطال الرواية الآن، وما الذي تخشاه أجهزة تجسس من كشفه حتى تتدخل بكل تلك القوة لمنع اكتشاف ما كانت تحتويه الوديعة.
تبدو الرواية اجتماعية في بدايتها، إلا إنه يكتشف الطابع السياسي والتشويقي لأحداثها، فتكاد تقترب من رواية بوليسية من كثرة احداث المطاردات والقتل داخلها ولا تخلو من علاقات رومانسية، خاصة تلك التي تدور بين بطل الرواية مصطفى ونادية، وأخرى بين خالد الذي كان يبحث عن قصته ليجدها في ماريت.
وفيما يبدو فإن الخلفية العلمية لكاتب الرواية إفادته كثيرًا في عملية الإسقاط التي تمت على الأحداث السياسية وطبيعة الصراع بين الدول على النفوذ والسيطرة على الشعوب.
جدير بالذكر أن كاتب الرواية حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، ويتخصص في الشأن الإفريقي ويكتب المقال في مجال التحليل السياسي في عدد من المواقع، ويعمل في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

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