4 ملايين دولار.. تطورات مفاوضات الزمالك لـ ضم بن مالانجو

كشفت بعض التقارير المغربية عن تطورات مفاوضات الزمالك لضم بن مالانجو نجم فريق الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “ المنتخب ” المغربية أن الزمالك تواصل مع وكيل أعمال اللاعب من أجل الاتفاق على التفاصيل خاصة في ظل تمسك الرجاء باللاعب.

وأضافت الصحيفة أن وكيل اللاعب أخبر الزمالك أن الرجاء يرغب في الحصول على 4 ملايين دولار للموافقة على رحيل اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأضافت أن الزمالك قرر التوقف مؤقتا عن المفاوضات في ظل ضخامة المقابل المادي الذي يطلبه الرجاء.

شيكابالا نجم الزمالك بصحبة نجله في زفاف أوباما

حرص محمود عبد الرازق " شيكابالا " صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونجله أدم، علي حضور فرح يوسف أوباما والذي اقيم امس بأحد فنادق التجمع الخامس .

وحضر أيضا لاعبي الفريق الابيض وبعض أفراد الجهاز الفني والإداري وكابتن اسامه نبيه مدرب الفريق و العديد من نجوم الزمالك الذين حصلو على إجازة لمدة 11 يوما بعد تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة لشهر أغسطس المقبل.



نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك النادي الأكثر تتويجا في القارة في القرن العشرين كل ما يتردد في الساحة الرياضية حاليا عن الاستغناء عن بعض اللاعبين أو ضم لاعبين جدد للموسم الجديد.

وأكد الفرنسي أنه متمسك بمجموعة اللاعبين الحاليين بصفوف الفريق، وأنه لم يجلس مع المسئولين عن الكرة وهما الكابتن فاروق جعفر أو الكابتن حسين السيد بصدد هذا الملف مطلقا، وأن كل تركيزه منصب على بطولة الدوري العام وكأس مصر.

وفي نفس السياق أكد الكابتن فاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة للكرة أن الغرض من التسريبات عن الاستغناء عن بعض اللاعبين معروف للجميع؛ لهدم استقرار الفريق قبل الجولات السبع المقبلة في الدوري، وأن كارتيرون لم يتحدث مطلقا عن قائمة الموسم الجديد لأنه ببساطة الموسم الحالي لم ينتهي بعد.

وأشار مستشار الكرة إلى أن الجميع داخل نادي الزمالك يعمل بجد واجتهاد لإنجاح الموسم الكروي الحالي، وتحقيق البطولات لتضاف إلى دولاب بطولات الزمالك في الألعاب المختلفة.