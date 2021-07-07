الخداع..بسمة المحراث: يمكن للنفس البشرية التغير في أي وقت وبأي صورة

قالت الدكتورة بسمة المحراث ماجستير الصحة النفسية وممارس متقدم برمجة لغوية عصبية إنه يجب على كل شخص أن يحترس فى معاملته مع الآخرين.

منوهة أنه لا يجب أن ينخدع الإنسان فى غيره بسهولة، وعليه اختبار الشخص أكثر من مرة، وذلك لأن النفس البشرية يمكن أن تتغير فى أى وقت وبأى صورة.

وأضافت بسمة المحراث خلال استضافتها فى برنامج "حياتك صحتك" عبر فضائية "صدى البلد"، "لا يشترط أن يعيش الإنسان بعدم ثقة بكل من حوله، ولكن عليه التفكير فى إعداد حل مناسب إذا انخدع في شخص معين، كي لا تكون صدمته كبيرة.

قالت بسمة المحراث، ماجستير الصحة النفسية وممارس متقدم برمجة لغوية عصبية، إنه لا يجب التفكير بطريقة سلبية عندما يقع الإنسان فى صدمة، مشيرة إلى أن ذلك لا يعد حياة.



وأضافت بسمة المحراث، "فيه ناس بتاخد موضوع الصدمة على نفسها أوى واللى هو إزاى يحصل معايا"، فبالتالى لا يجب أن يشعروا بذلك، حيث إن الإحساس بالدونية ليس شيئا جيدا.



وتابعت أن خذلان شخص لشخص ما ليست بالضرورة أن يكون الطرف الآخر هو السبب فيها، بل فى الشخص الذى خذل نفسه، حيث إن الصدمة ترتبط بشعور السعادة والأمان.

وفى سياق آخر، حذرت هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، من خطورة مرحلة المراهقة، مؤكدة أنها في غاية الأهمية والخطورة، وعلينا الحذر بشدة منها.



وأضافت "البنا"، في حوار مع الإعلامية سالي عبد السلام، مقدمة برنامج “قصة حقيقية” المذاع عبر شاشة "الأولي"، للتليفزيون المصري، مساء اليوم، أن مرحلة المراهقة فيها خطورة كبيرة ويحتاج الأهالي أن تعتني بأولادهم في هذه الفترة، متابعة أنه على الآباء أن لا يتركوا أبناءهم وحدهم، خاصة في مرحلة المراهقة.