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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خاص| شعبة الأسمنت: قرار تخفيض إنتاج البورتلاندي بالتوافق مع المصانع لحمايتها

الأسمنت
الأسمنت

قال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بإتحاد الصناعات المصرية إن قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الخاص بتخفيض الطاقات الإنتاجية فى 23 شركة أسمنت عاملة بالسوق المصرية لمدة عام بناء على تنسيق كامل بين المصانع والجهات الحكومية المعنية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة والجهاز لحمايتها من الإغلاق

وأضاف اسطفانوس فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان المصانع لديها فائض فى المخازن من الاسمنت، الأمر الذى يجب معه وجود هدنة من الإنتاج لحين الانتهاء من بعض هذا الفائض، خاصة مع ركود السوق المحلى وانخفاض الطلب عن العرض.

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ونوه  أن القرار سيساهم إيجابيا في حفظ التوازن بين معدلات الطلب والمعروض داخل قطاع الأسمنت ، في ظل وجود فائض فى الإنتاج ، مشيرا إلى أنه يعد إجراء وقائيا لحماية استثمارات صناعة الأسمنت المحلية.

 

وأعرب عن سعادته بالقرار فى الوقت الحالى، الأمر الذى سيوازن السوق، إضافة الى حماية الاقتصاد من انهيار استثمارات خاصة بقطاع مهم كالأسمنت.

 جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلي.

وتضمن القرار أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الأسمنت الصناعة السوق المصري جهاز حماية المنافسة فيروس كورونا اتحاد الصناعات المصرية التجارة والصناعة

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