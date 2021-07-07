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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن ومصر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في القطاع السياحي

صدى البلد

بحث مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردني الدكتور عبدالرزاق عربيات، خلال لقائه، مع السفير المصري لدى المملكة شريف كامل، آليات تعزيز التعاون الثنائي في القطاع السياحي.


وأوضحت الهيئة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- اليوم الأربعاء، أن عربيات أشار خلال اللقاء، إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر، وأنها ستبقى ضمانة رئيسية وأساساً متيناً يحفظ مصالح البلدين والشعبين في مختلف الظروف.


وأشارت إلى أن الجانبين، ناقشا عددا من الملفات في الشأن السياحي وخاصة تلك التي تتعلق بتنشيط السياحة، وبحث إمكانات تحسين سبل التعاون السياحي بين البلدين

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