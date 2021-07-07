روسيا تدعو إلى مضاعفة الجهود لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن إيران

دعت روسيا إلى مضاعفة الجهود لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن إيران وذلك على خلفية تقارير عن خطط طهران لإنتاج اليورانيوم المعدني.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم “الأربعاء”: "ندعو كل المشاركين في محادثات فيينا إلى مضاعفة جهودهم، لإيجاد حلول مقبولة من الطرفين، للمشاكل المتبقية".



وشدد ريابكوف على أن "الخطوات التي قد تعقد عملية التفاوض، بالطبع تثير قلق الجانب الروسي"،"نحن لا نعتبر مبررا الآن، تشتيت الانتباه على مهام أخرى، يجب التركيز على استعادة الأداء الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة".



وتعليقا على خطط إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، قال ريابكوف إن موسكو تدعو طهران إلى الامتثال الكامل لاتفاقية الضمان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.