وزير النقل يتفقد مركز التحكم والمراقبة الخاص بالخط الأول لمترو باريس

التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته لـ فرنسا رافقه فيها علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، والوفد المرافق، “لورانس باتيل”، الرئيس التنفيذي لشركة RATP Dev التي تقوم حاليا بإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو، كما تم توقيع عقد إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان).

وتناولت المباحثات، خطة تحسين إدارة، وتشغيل الخط الثالث للمترو، وكذلك الاستعداد لإدارة وتشغيل "القطار الكهربائي السلام / العاصمة الادارية / العاشر من رمضان"، كما تمت مناقشة آلية رفع عوائد وإيرادات الخط الثالث والقطار الكهربائي من الأنشطة التجارية والإعلانية.

بعدها قام وزير النقل، يرافقه السفير المصري، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق والوفد المرافق له، بزيارة الخط الأول لمترو باريس الذي تم وضعه بالتشغيل منذ عام ١٩٠٠ ميلادية، حيث قامت “لورانس باتيل”، باستعراض الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتطوير الخط بشكل كامل، وتحويل نظام القيادة بقطارات الخط الي النظام الاتوماتيكي بدون سائق ثم استقل وزير النقل القطار من محطة جورج الخامس وحتى محطة الباستيل ، حيث تفقد سيادته مركز التحكم والمراقبة الخاص بالخط والذي يتم تشغيله بمعرفة شركة RATP.

جدير بالذكر أن الشركة الفرنسية تعمل في أكثر من ثلاث عشر دولة على مستوى العالم، وتقوم بتشغيل عدد ٢٢ خط مترو حول العالم وعدد ٢٠ خط ترام وعدد ١٢٠٠٠ اتوبيس وعدد ٥ خطوط قطارات اقليمية باجمالي عدد ١٦ مليون راكب يوميا.

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